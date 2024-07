Christian Domínguez y Karla Tarazona reaparecieron juntos en el programa ‘Préndete’ luego que Magaly Medina difundiera imágenes de ellos besándose frente a familiares y amigos. Ambos, dejaron en claro que no hablarán del tema en el magazine donde trabajan.

“La gente está esperando como loca que digamos algo sobre lo que sucedió el día de ayer. No podemos decir mucho porque este es un magazine familiar, no se habla de espectáculos, entonces no podemos desarrollarlo”, dijo el líder de la Gran Orquesta Internacional.

“ Estamos tranquilos, relajados y felices porque no le estamos haciendo daño a nadie. Estamos solteros, entonces podemos manejar nuestra vida personal de la mejor forma y de la mejor manera, y eso es lo que estamos haciendo”, señaló indicando que no volverá hablar de su vida privada.

Cabe mencionar que Karla Tarazona se pronunció en horas de la mañana y negó haber reavivado su romance con el padre de su último hijo. Según resaltó, el beso no significó que son pareja.

“ Un beso no es símbolo de oficializar. […] Si tú te das un pico con alguien, ¿yo puedo decir que son pareja? Fue la emoción del momento. No ha habido antes esto; lo que se vio ese día es parte del momento. […] No es que me haya gustado o no, desde hace un buen tiempo yo no hablo de mi vida privada y lo dejaré así: lo que ven, es lo que hay”, dijo Tarazona en su programa radial ‘Power Sensuales’.