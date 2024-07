El escándalo entre Christian Domínguez, Karla Tarazona y Rafael Fernández se intensifica. El empresario ha acusado públicamente a Domínguez de haber sido la causa de su separación, señalándolo como el tercero en discordia durante su matrimonio con Tarazona.

Ante las acusaciones de infidelidad, Christian Domínguez, líder de la Gran Orquesta Internacional, calificó de “cobarde” al empresario y negó rotundamente haber tenido una relación con Karla Tarazona durante su matrimonio.

“Si ha lanzado algo así me parece cobarde, espero que no porque yo he hablado con él cuando salió a hablar de mis hijos. Me parece cobarde que de insinuaciones de cosas imaginarias”, dijo Christian Domínguez en Lince, al salir de Panamericana TV, canal donde labora.

Domínguez aseguró que solo se reunió con Tarazona en cinco ocasiones durante el matrimonio de esta con Fernández, siempre en el contexto de las visitas a su hijo Salvador. “No me metí en su relación”, afirmó.

El cantante aprovechó la oportunidad para pedirle a Fernández que no generara más conflictos. “No te busques problemas donde no hay”, expresó el cantante.

Por su parte, Tarazona negó rotundamente haber retomado su relación sentimental con Domínguez, atribuyendo el beso a un momento de emoción y negando que sea una señal de reconciliación

“Un beso no es símbolo de oficializar […] Si tú te das un pico con alguien, ¿yo puedo decir que son pareja? Fue la emoción del momento”, dijo.

¿Cuál fue el mensaje de Rafael Fernández?





El empresario Rafael Fernández se pronunció por el beso que Christian Domínguez y Karla Tarazona se dieron, confirmando su reconciliación. Luego de haberse difundido las imágenes en “Magaly TV, la Firme”, el hombre de negocios dejó entrever que Domínguez se habría metido en su matrimonio con Tarazona.

“Odio darme cuenta de que lo que sospechaba era real. ¿Pasa, no? Que tenemos como ese sexto sentido que nos dice que algo anda mal y que algo está pasando”, escribió en sus redes sociales.

Tras ello, agregó: “Sin embargo, confías y sigues, pero al tiempo descubres que todo lo que pensaste fue cierto. Y odio el momento porque ahí te das cuenta de que invertiste tu tiempo y ofreciste tu confianza a una persona que no se lo merecía”.