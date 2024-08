La disputa entre los exnovios de Karla Tarazona, el empresario Rafael Fernández y el cantante Christian Domínguez ha renacido, creando una nueva polémica.

De ese modo, el hombre de negocios ha decidido responderle a Christian Domínguez por llamarlo cobarde en televisión nacional, por lo que envió un contundente mensaje en sus redes sociales.

Fernández compartió un mensaje motivacional indicando que “los cobardes no aman”, ya que el “amor implica entrega y confianza”, en clara alusión a las infidelidades del cantante.

“Confianza implica dar todo de uno, y eso da miedo”, decía el mensaje compartido por Rafael. “¿Quieres amar? Tienes que ser valiente”, rezaba el video.

Sin embargo, no fue lo único, ya que en otra historia de su cuenta, Fernández compartió un mensaje adicional: “El perro que ladra no muerde, porque si está mordiendo no puede ladrar”, con aquella reflexión dejó entrever que Domínguez no tendría autoridad moral y valor para referirse a él.

Como se recuerda, tras haber sido captado besando a Karla Tarazona, el cantante Christian Domínguez fue acusado de haberse metido en el matrimonio de Karla con el empresario avícola.

“Si ha lanzado algo así me parece cobarde, espero que no porque yo he hablado con él cuando salió a hablar de mis hijos. Me parece cobarde que de insinuaciones de cosas imaginarias”, dijo Christian. “No me metí en su relación”, agregó.

¿Cuál fue el mensaje de Rafael Fernández a Christian Domínguez?





El empresario Rafael Fernández se pronunció por el beso que Christian Domínguez y Karla Tarazona se dieron, confirmando su reconciliación. Luego de haberse difundido las imágenes en “Magaly TV, la Firme”, el hombre de negocios dejó entrever que Domínguez se habría metido en su matrimonio con Tarazona.

“Odio darme cuenta de que lo que sospechaba era real. ¿Pasa, no? Que tenemos como ese sexto sentido que nos dice que algo anda mal y que algo está pasando”, escribió en sus redes sociales.