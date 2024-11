Tras el escándalo de infidelidad que terminó con su relación con Pamela Franco, Christian Domínguez ha vuelto a estrechar lazos con Karla Tarazona, madre de su hijo. A pesar de su pasado conflictivo, el cantante de cumbia y la conductora de televisión han demostrado ser capaces de mantener una relación respetuosa, la cual se habría vuelto más afectiva desde que el artista está soltero nuevamente.

A pesar de las evidencias que apuntan a una reconciliación, tanto Karla como Christian insisten en que su relación se limita a la crianza de su hijo. Sin embargo, sus actitudes y acciones sugieren algo más. En este contexto, la pareja se dejó ver junta por las cámaras de “Amor y Fuego” y sorprendieron a los televidentes con una revelación.

¿CUÁL ES LA CONDICIÓN QUE LE PUSO KARLA TARAZONA A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ PARA RETOMAR SU RELACIÓN?

En primer lugar, Karla Tarazona dejó claro que su próximo matrimonio debe ser serio, en referencia a la unión simbólica que tuvo con Christian Domínguez. No obstante, aclaró que sus comentarios no iban dirigidos específicamente al cumbiambero, sino que eran de carácter general. “Yo no he dicho que nos vamos a casar. Yo he dicho que si me caso, debe ser de verdad’”, explicó.

En medio de risas y confesiones, Karla Tarazona se mostró abierta a la posibilidad de retomar su relación con Christian Domínguez, destacando que hasta el momento él ha demostrado una actitud aparentemente responsable. “(¿Si regreso con él?) No sé. Voy a pensarlo. Nadie ha salido a hablar, mostrar mensajes, quiere decir que va por buen camino el bebé”, comentó.

En esta línea, mencionó que evaluará la situación luego de un tiempo determinado. “Si se porta bien tres años y ocho meses, podría ser”, dijo la locutora radial, para luego resaltarle que si no tiene ampays, ni quejas ni nada malo, reconsiderará retomar su relación, según informa Infobae Perú.

En un gesto que parecía más serio de lo que parecía, Domínguez le extendió la mano a Tarazona, pidiéndole que sellaran su acuerdo con un apretón. Ella, sin dudarlo, aceptó y afirmó que siempre cumple su palabra. “Mi palabra sí vale. Yo soy leal y tú sabes”, sostuvo la conductora de TV. Esta muestra de complicidad y conexión ha reavivado las especulaciones sobre un posible reencuentro amoroso, demostrando que la química entre ellos sigue intacta.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA SOBRE LAS ACUSACIONES QUE LE HIZO PAMELA FRANCO?

En la misma interacción con las cámaras de “Amor y Fuego”, Karla Tarazona fue consultada por las declaraciones de Pamela Franco, quien dejó entrever que la locutora fue la tercera en discordia en su relación con Christian Domínguez. Ante las acusaciones, la conductora de “Préndete” dejó en claro que nunca hubo una infidelidad de su parte. “Jamás se me ha conocido como la otra. Nunca, siempre he tenido un respeto. (...) Cachuda he sido, pero clandestina no”, comentó.

Asimismo, Tarazona recordó que cuando estaba casada con Rafael Fernández, tomó la decisión consciente de alejarse del líder de “Gran Orquesta Internacional” para evitar cualquier tipo de especulación o conflicto. “En la época en la que estaba con este señor (Rafael Fernández), yo ni contacto tenía con Christian justamente para evitar problemas. Le dejé de hablar y tenía contacto con la nana, que no es lo correcto, pero no quedaba de otra”, sostuvo.