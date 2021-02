Conforme a los criterios de Saber más

Fines del 2008. Algunos meses después de dejar la presidencia de Universitario de Deportes, el fallecido exdirectivo merengue Alfredo González se embarcó en una aventura gastronómica televisiva: “La tribuna de Alfredo”. Un espacio en el que hacía gala de su exquisito paladar. No sabía cocinar, pero era de buen comer. Creía concienzudamente que “en la variedad está el placer”.

“Mi papá impulsaba el tema gastronómico desde mucho antes que se pusiera de moda en nuestro país. Sus amigos de toda la vida, siempre lo llamaban para pedirle recomendaciones sobre restaurantes o platos de comida. Entonces, un día, cuando estaba en la casa, se le ocurrió llevar a la televisión ese talento innato que poseía. Así nació ‘La tribuna de Alfredo’”, cuenta Roxana, hija del recordado ‘Gordo’ González.

Propuesta familiar

El espacio gastronómico tuvo en la producción, dirección y conducción a Alfredo González. Roxana, que en aquella época era estudiante de derecho, se encargó del área legal del programa. “‘La tribuna’ se hizo con inversión propia, con un presupuesto bajísimo, mi padre alquiló el espacio y mi mamá, que es chef, también contribuyó con sus conocimientos. Fue prácticamente un proyecto familiar”, añade la regidora de la Municipalidad de Magdalena del Mar.

González Salazar al principio se limitaba a recomendar los restaurantes que solía visitar en familia, luego a esta lista se sumaron nuevas y variadas propuestas. “De un momento a otro, a mi padre empezaron a llamarle dueños de restaurantes para pedirle que visite sus negocios. El programa promocionaba los platos de comida, los huariques, no daba recetas ni secretos de cocina”, aclara Roxana.

De buen paladar

“La tribuna de Alfredo” se dividía en cuatro bloques, cada uno enfocado a un restaurante y a sus propuestas culinarias más atractivas. En una sola edición, el espacio promocionaba un promedio de diez a doce ofertas gastronómicas. Todas ellas, previamente, tenían que haber pasado por el riguroso paladar de González y haber superado la prueba del sabor.

“A mi padre le gustaba comer de todo, no hacía distinción. Podía comer un plato gourmet en San Ceferino, como un buen cebiche en el mercado. Sin embargo, para recomendar alguno, este tenía que gustarle realmente. Los probaba todos, estamos hablando de diez platos. Y eso lo hacía frente a cámaras, al televidente le encantaba, le habría el apetito”, destaca la esposa del congresista Omar Chehade.

“El programa funcionó por iniciativas como esa, también por la picardía y ocurrencias de mi padre. A algunos platos les ponía nombre de personas conocidas. Al cebiche de conchas negras, por ejemplo, le decía: ‘Manuelito Burga’. Tenía varias”. Y las frases que soltaba, la gente las repetía en la calle, como: ‘Toditito para ti’ o ‘Mira, ¡qué rico!’”, añade.

González no se resistía a degustar ningún plato de comida que tuviese buena sazón, sin embargo tenía sus preferidos. “Le encantaba El tacu tacu y frejoles con seco, comía bien y nunca sufrió de diabetes o colesterol (alto)”, destaca Roxana.

Pese a ser una apuesta televisiva de ínfima inversión y escasas pretensiones, “La tribuna de Alfredo” generó gran interés de los amantes de la gastronomía. Los empresarios gastronómicos encontraron en este una alternativa para promocionar sus negocios. En aquella época se decía que para que un restaurante salga en el programa tenía que realizar un pago económico previo a la producción.

“Había un costo de producción mínimo que el restaurante asumía; pero que quede claro que no cobrábamos, no era un pago por simplemente aparecer en el programa. Además, no todos los restaurantes salían, solo los que pasaban ciertos filtros de calidad: como tener buena sazón o propuestas innovadoras. Imagínate si no hubiese sido así, cómo mi papá hubiese podido recomendarlos”, aclara Roxana.

El éxodo

Alfredo González creció entre ollas y sartenes, y entre famosos cocineros como Teresa Izquierdo. “Ella me conocía desde que yo era un niño de pantalón corto. ¡Imagínense! desde chico yo ya sabía lo que era comer bien y de esta manera me fui forjando un buen paladar. Yo me como todo lo que me sirven”, aseguró el recordado ’Gordo’ González durante una conferencia de prensa que ofreció ATV+, en enero del 2012, para anunciar el ingreso de “La tribuna de Alfredo” a su programación.

“En ATV el programa salía los sábados a las 11:30 de la mañana, y en repetición los domingos a la misma hora. Luego pasamos a Panamericana TV”, recuerda Roxana.

“La tribuna de Alfredo” apuntaba a huariques, restaurantes que destacaban por su gran sazón y el amor que sus creadores le ponían a cada platillo. Pero, el espacio del expresidente de Universitario de Deportes también difundía especialidades de restaurantes consagrados, como el Doomo saltado, que en su variada carta tenía platos como “Chickenkatsu Gonzales” y “Tonkatzu Gonzales”, en honor a la familia de Alfredo González.

“Una vez mi padre, le dijo al cocinero del Doomo saltado: ‘Haz unos tallarines a la huancaína con tonkatzu’, y la verdad pegó tanto el plato que le pusieron ‘Tonkatzu Gonzalez’. También hay otros casos, pero ese es el que más recuerdo”, destaca Roxana.





Cambios

Alfredo González estuvo al frente de la conducción de “La tribuna de Alfredo” hasta el 2014. Ese año, el excongresista y dirigente deportivo sufrió un derrame cerebral, que le alejó de los escenarios televisivos durante una larga temporada.

“Cuando mi papá deja el programa por problemas de salud, yo tomo la posta. ‘La tribuna’ nunca dejó de salir al aire. Mi papá ya no aparecía en pantallas, pero casi siempre me acompañaba a las grabaciones, me daba consejos, recomendaciones. De una manera u otra siempre estaba presente”, destaca Roxana.

Roxana González asumió la conducción de "La tribuna de Alfredo" en 2014. Aquí la vemos acompañada de su padre degustando un chancho al palo. (Foto: Giancarlo Avila / USI)

El fin

Luego de cinco años de haber asumido la conducción del programa, Roxana decide dar un paso al costado para abocarse de lleno a su labor como abogada y regidora de la Municipalidad de Magdalena del Mar. “El programa no terminó por falta de sintonía o porque dejó de funcionar. Nos fuimos en un buen momento, necesitaba tiempo para cumplir con mis responsabilidades en la municipalidad. Pero no descarto retomar la conducción en un futuro”, subraya





