Década de los años 60. Ante el éxito televisivo de ‘Nemesio Chupaca Porongo’, un cholo avispado, audaz, quechuahablante y orgulloso de sus raíces; el comediante Tulio Loza Bonifaz creó a ‘Camotillo el Tinterillo’, un personaje que se burlaba del gobierno de turno y desnudaba la corrupción y la discriminación haciendo sátira política, casi siempre atrevida y muy valiente en épocas difíciles para la libertad de expresión.

Inicios

“‘Camotillo’ aparece por primera vez en televisión, en el programa ‘La revista de Tulio’, hace como 60 años, y caló tanto el personaje, que hasta ahora sigue vigente. En ese tiempo ya les sacaba la madre a los corruptos, terroristas, narcotraficantes y a todos los mal ensamblados del país”, recuerda el actor de 85 años.

Desde niño, Loza mostró su inclinación por la oratoria y la comedia política. Tenía siete años de edad cuando -enfundado en un elegante terno y corbata- ofreció por encargo del municipio de Abancay un discurso de bienvenida a un diputado que llegaba de Lima. En su elocución, el pequeño Tulio debía resaltar las obras hechas por el político, pero en lugar de ello, le recordó sus promesas incumplidas. “Ese era el ‘Camotillo’ en su chiquititud”, manifiesta el artista nacional.

“Dentro de mi inocencia, le recordaba el agua potable, la plazuela, la escuela prometida. Y la gente se moría de nervios y de risa porque era el único que le metía el dedo en la llaga. Todos los señores de mi tierra decían este va a ser un crítico bárbaro. Yo no tenía ningún empacho en decirle que nos estafó. Yo mismo escribía mi discurso, mi guion. La gente se divertía mucho conmigo y la autoridad a quien yo me dirigía ofrecía nuevas cosas para nuestro pueblo. Los abancaínos tenemos mucho sentido del humor”, destaca.

Cuando culminó el colegio, Tulio se mudó a Lima para estudiar derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De aquella época, el comediante recuerda un hecho que fue determinante en la génesis de ‘Camotillo’.

“Una vez un catedrático me dio una tarea, me pidió exponer sobre el lado romántico de Shakespeare. Al día siguiente cuando empecé a hablar se me salió el mote. Uno de mis compañeros se paró y dijo: ‘Disculpe, profesor, ese es un infiltrado. Es un miserable, nosotros somos costeños, él es un serranazo’. No tuve la necesidad de responderle porque fue el catedrático el que salió en mi defensa. Como tenía guardado ese rencorcito, decidí crear al cholo vivo, al defensor”.

Guiones

Los libretos, pieza fundamental del éxito de ‘Camotillo el Tinterillo’, durante muchos años estuvieron a cargo del fallecido compositor Augusto Polo Campos. Los monólogos eran reflexivos, sarcásticos, de contenido real, de acuerdo a la coyuntura política y social del Perú de aquel entonces.

“Polo escribía los guiones, él creó, por ejemplo, el ‘PAPEPIPOPU’: pa de partido, pe de peruano, pi de picante, po de popular y pu de puñales porque vamos a triunfar; pero yo siempre me encargaba de hacerle algunos ajustes, de meterle jergas, el picante y la sazón. No pretendíamos ser pulcros, estábamos vacunados contra el miedo. Con Polo estaba contento, pero antes de tomar sus servicios, le toqué la puerta a Sofocleto (Luis Felipe Angell de Lama), recuerdo que me hizo un libretito muy de clase media para arriba, y yo quería que llegue al ‘populorum’. Por eso no llegamos a ningún acuerdo”, destaca Tulio Loza.

Piquichón

‘Camotillo el Tinterillo’ tenía un compañero incondicional, el adulador ‘Piquichón’, nombre que se desprende de la palabra en quechua, piqui, cuyo significado es pulga.

“‘Piquichón’ era algo así como el pulguiento. Nace de la necesidad de tener un sobón, un ayayero de ‘Camotillo’. El primer ‘Piquichón’ fue mi hermano Hugo, solo estuvo por seis meses porque necesitaba a este personaje de manera exclusiva. Hasta que encontramos a Edmundo Monteza, un chiquito muy bueno, pero se tuvo que ir porque se enamoró de una bailarina y la siguió hasta Estados Unidos. Luego llegó Víctor Prada, un gran actor, muy profesional. Enrique Victoria, que era una institución como actor, también trabajó conmigo, así como el gran ‘Loco’ Ureta’. Y el último ‘Piquichón’ que tuve fue Ramón García”, manifiesta.

“En lo posible, ‘Piquichón’ tenía que ser flaquito, esquelético, para dar una muestra de que el país estaba así. El único gordito fue Ramón. Lo convoqué porque era muy buen actor”, añade.

Amenazas

Tulio tenía 23 años de edad cuando encarnó por primera vez a ‘Camotillo el Tinterillo’. Antes de firmar contrato con algún canal, se aseguraba de que este no tuviese restricciones con respecto a sus atrevidos monólogos. Ni las amenazas que diariamente recibía, lo frenaban.

“Me enfrentaba al terrorismo, al narcotráfico y al gobierno de turno. Todos los días recibía amenazas. Me decían: ‘¿Cholo, te crees Superman, Batman? Mañana mueres’. Les respondía: ‘Si tu mamá vive, salúdala’. Ponían bombas en casi todos los espectáculos particulares que tenía, las colocaban debajo de los inodoros, pero siempre nos llamaban para alertarnos, así que no pasaba nada. En una oportunidad, como no les daba bola, me dijeron: ‘Sabemos que tu hijo, Tulito, estudia en el colegio San Agustín, un chofer obeso lo lleva en una camioneta e ingresan por la puerta de la dirección. Nunca ocurría nada, hasta que un día, cuando estaba en la ceremonia de los premios Circe, me llamaron para avisarme que había explosionado una bomba en mi casa, cerca de una mampara, donde estaba mi hijo. Corrimos con mi difunta esposa (Mirna Iriarte) que todavía vivía y encontramos a mi hijo en un rincón, traumatizado”, recuerda el actor.

Expulsado

A inicios de los años setenta, por hacerle bromas al gobierno militar de Juan Velasco Alvarado fue exiliado del Perú. “Le hice una broma al ‘Chino’ que ya estaba mal de la pierna. Me llamaron del Sinamos y me dijeron que le baje la temperatura. Pero no hice caso, más bien empecé diciendo en el programa: ‘Se escuchan voces de que quieren cortar este programa, no les gusta Camotillo, hay botas que no se sienten cómodas. ‘Chino’, a ti te digo, quien mal anda mal acaba”. Al final terminé mal yo. Pero quien me terminó exiliando a Argentina fue un tal Zimmerman (Augusto, asesor de Velasco). Mi exilio fue por seis meses, pero me quedé más tiempo porque me fue muy bien allá”, detalla el actor.

Con el fin del gobierno militar, en 1980, el actor tenía muchos motivos para alzar su voz y lo hizo. ‘Camotillo el Tinterillo’ les decía su vida a todos los militares y a quienes -consideraba- que se portaban inadecuadamente durante el regreso a la democracia. “Algunos, como Manuel Ulloa, me llamaban para reclamarme. Me decía: ‘¿Por qué no me jodes a mí?’. Barrantes Lingán me pedía que lo imite”, recuerda Tulio.

Tras el exilio, ‘Camotillo el Tinterillo’ retornó a las pantallas de TV como la secuencia principal del programa “Cholo con CH”, posteriormente formó parte de “El Show de Tulio loza”, “Tulio de América a Cholocolor”, entre otros. '

Nueva era

Después de casi dos décadas de ausencia, en 2019, “Camotillo’ regresó a la pantalla chica a través de la señal de Willax TV. En esta nueva etapa, el personaje no cuenta con la compañía de ‘Piquichón’ y, ante la ausencia de Augusto Polo Campos, Tulio asegura que escribe los libretos en colaboración con el guionista Adán Blanco. “Tenemos que hacer cinco libretos semanales sobre diferentes temas. Todos los días Adán me envía un textito con información actualizada, y yo le pongo la enjundia, la sal y pimienta”, señala.

Finalmente, se refirió a por qué su espacio de humor político le hace publicidad abierta a la ivermectina, un medicamento aún no aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar el COVID-19.

“No sé, el hecho es que a todos nos han administrado ivermectina porque este canal sufrió la caída de quince personas en la primera fase. Nos dieron y nunca más cayó nadie. Para ellos (el canal) es una maravilla. Yo no quería, pero también está el miedo a contagiarse y caí (en el consumo del medicamento). Cada 20 días viene una doctora y nos da una cucharadita de ivermectina”, remarca el humorista nacional.





