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Instagram incluye nuevos controles parentales para adolescentes.
Instagram incluye nuevos controles parentales para adolescentes.
Por Agencia Europa Press

Meta ha reforzado las cuentas de adolescentes con nuevos controles parentales y nuevas funciones potenciadas con Inteligencia Artificial (IA) que se encargan, entre otras cosas, de notificar a los padres si detectan búsquedas que insisten sobre temas sensibles, como las autilesiones.

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