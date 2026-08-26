Las batallas de aura dejaron de ser una broma de internet y se convirtieron en una tendencia cada vez más popular entre los jóvenes de la Generación Z. El concepto combina gestos, posturas y miradas para proyectar seguridad, carisma o actitud, tanto en internet como en espacios públicos, donde estas expresiones ganan cada vez más presencia y generan nuevas formas de interacción entre los participantes. TikTok impulsó rápidamente su popularidad y luego llegó a Instagram, Facebook y X, donde los usuarios califican de forma humorística quién suma o pierde “puntos de aura” y convierten distintas situaciones en contenido viral. Conoce las poses más populares, el significado de “farmear aura”, cómo se convirtió en una tendencia viral y de qué manera llegó a las calles.

¿CUÁLES SON LAS POSES QUE MÁS AYUDAN A FARMEAR AURA?

Algunas expresiones de esta tendencia:

‘Six-seven’: mover cada una de las manos abiertas de lado a lado, con la palma hacia abajo y a la altura del pecho, como señal de “más o menos”.

‘Mewing’ y silencio: mantener los labios cerrados, adelantar ligeramente la mandíbula, permanecer erguido y sostener una mirada fija.

‘Aura walk’: caminar lentamente, con la espalda recta y la mirada al frente para proyectar seguridad.

‘Looking Away’: dirigir la mirada hacia un costado o hacia abajo frente a una cámara para proyectar naturalidad.

‘Eye Roll’ con microsonrisa: girar los ojos hacia arriba y acompañar el gesto con una sonrisa leve para expresar ironía.

‘Chin Touch’: llevar los dedos al mentón para enmarcar el rostro y transmitir introspección.

‘Lacing Fingers’ y estiramiento de hombros: colocar las manos detrás de la cabeza y abrir el pecho para comunicar dominio.

@atardecer_do 🔥 ¿QUÉ SON LAS “BATALLAS DE AURA”? LA TENDENCIA QUE SE APODERA DE LAS REDES Dos personas frente a frente, movimientos que parecen no tener sentido y un público reaccionando a cada gesto. Son las llamadas “batallas de aura”, una tendencia relacionada con el “aura farming” o “farmear aura”, expresión utilizada para describir acciones con las que alguien busca proyectar carisma, seguridad, estilo y una actitud de “estar en control”. La palabra farming viene de los videojuegos, donde se repiten acciones para acumular puntos o recursos. En internet, la broma consiste en acumular “puntos de aura”. El fenómeno alcanzó popularidad mundial con Rayyan Arkan Dikha, el niño indonesio cuyo tranquilo baile sobre una embarcación durante la tradicional competencia Pacu Jalur se convirtió en un fenómeno viral. Ahora la tendencia ha evolucionado hasta enfrentamientos en los que participantes utilizan poses y movimientos para demostrar quién tiene “más aura”. 📰 Amplíe en atardecer.com.do #NoticiasAtardecer #aurafarming #RedesSociales ♬ sonido original - AtaRDecer

¿QUÉ SIGNIFICA “FARMEAR AURA”?

“Farmear aura” es una expresión que combina dos conceptos provenientes de la cultura de internet. “Farmear” deriva del inglés “farming”, una palabra utilizada en videojuegos para describir la repetición de determinadas actividades con el propósito de conseguir recursos, experiencia o puntos. En cambio, “aura” representa de manera simbólica la presencia, seguridad, estilo o carisma que alguien transmite.

Al unir ambas ideas, la frase describe las acciones que una persona realiza para proyectar una imagen llamativa y aumentar la impresión positiva que genera en otros. Por eso, en redes sociales se habla de ganar o perder “aura” dependiendo de cómo alguien actúa frente a una situación.

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ EN UNA TENDENCIA VIRAL?

El término empezó a extenderse rápidamente entre usuarios de la Generación Z y la Generación Alfa, especialmente mediante videos publicados en TikTok, Instagram y otras plataformas. La lógica de sumar o perder puntos convirtió comportamientos cotidianos en situaciones que pueden ser celebradas, criticadas o transformadas en contenido viral.

Frases como “+1000 de aura” sirven para destacar una acción considerada ingeniosa, segura o impresionante, mientras que expresiones como “-5000 de aura” suelen utilizarse cuando alguien comete un error, queda en una situación incómoda o pierde su presencia.

#Batalla #Baile #Competencia ♬ sonido original - elvallemexicoo @elvallemexicoo 🧘🏻‍♀️✨ ~ En mis tiempos eran tazos… ¡Que comience la batalla de aura! 🎤 Las batallas de aura son una tendencia que se está haciendo viral en redes y que, básicamente, consiste en poner a dos personas frente a frente para ver quién tiene más presencia. No se trata de pelear, sino de hacer poses, movimientos, bailes, miradas o cualquier cosa que haga que el público diga quién se vio más “cool” o quién se quedó con el momento. 🕺 La idea “tener aura”, se usa en redes cuando alguien hace algo que lo hace ver con seguridad, impresionante o que llama la atención. Ahora el concepto salió de internet y ya hay personas llevándolo a las calles, armando estas pequeñas competencias mientras otros graban, reaccionan y deciden quién tuvo más aura. 📷 RRSS #Aura

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS BATALLAS PARA FARMEAR AURA?

En 2026, la tendencia empezó a salir de internet para llegar a plazas, parques y otros espacios urbanos de ciudades latinoamericanas y europeas. Allí, dos participantes pueden enfrentarse con poses, gestos y actitudes mientras el público decide quién genera mayor impacto. No existe un reglamento formal y destacan la originalidad, la confianza y el manejo de códigos virales.

En determinadas competencias incluso existen rondas, jueces y premios, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: