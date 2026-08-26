¿Quieres farmear aura? Estas son las poses que arrasan en redes sociales | Foto: AFP
¿Quieres farmear aura? Estas son las poses que arrasan en redes sociales | Foto: AFP
Por José Templo

Las batallas de aura dejaron de ser una broma de internet y se convirtieron en una tendencia cada vez más popular entre los jóvenes de la Generación Z. El concepto combina gestos, posturas y miradas para proyectar seguridad, carisma o actitud, tanto en internet como en espacios públicos, donde estas expresiones ganan cada vez más presencia y generan nuevas formas de interacción entre los participantes. TikTok impulsó rápidamente su popularidad y luego llegó a Instagram, Facebook y X, donde los usuarios califican de forma humorística quién suma o pierde “puntos de aura” y convierten distintas situaciones en contenido viral. Conoce las poses más populares, el significado de “farmear aura”, cómo se convirtió en una tendencia viral y de qué manera llegó a las calles.

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