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Farmear aura

“¿Qué nos une a todas y todos? Que estamos en un mundo que nos ha convertido en seres anónimos y perfectamente intercambiables”.

    Alexander Huerta-Mercado
    Por

    Antropólogo, PUCP

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La llamada "Batalla de Auras" es una nueva tendencia viral entre los jóvenes en la que dos personas se enfrentan en espacios públicos sin hablar, utilizando poses, gestos o movimientos de baile para demostrar quién proyecta más carisma y estilo. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP)
    La llamada "Batalla de Auras" es una nueva tendencia viral entre los jóvenes en la que dos personas se enfrentan en espacios públicos sin hablar, utilizando poses, gestos o movimientos de baile para demostrar quién proyecta más carisma y estilo. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP)
    / YURI CORTEZ

    Dos jóvenes se encuentran frente a frente en una estación del metro en Lima, e intercambian miradas, y luego se turnan haciendo movimientos que a la larga son combinaciones de diferente tipo de acciones, mueven las manos, improvisan pasos de baile e incluso intentan hacer acrobacias bastante simples. El público los aplaude y el evento es capturado por múltiples cámaras en los teléfonos celulares. Se comentará en el ciberespacio cuánto puntaje de “aura” han ganado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.