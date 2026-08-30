En los últimos meses, una nueva forma de expresarse entre los jóvenes ha comenzado a ganar protagonismo en internet. Se trata de “farmear aura”, una tendencia en plataformas digitales donde los jóvenes recurren a gestos, posturas, actitudes exageradas y distintas formas de mostrarse para proyectar seguridad, estilo o carisma frente a los demás. Aunque estas conductas pueden parecer simples bromas o juegos propios de las redes sociales, lo cierto es que también pueden reflejar una manera de expresarse y desenvolverse en público. El psicólogo Ale Álvarez propone mirar esta tendencia sin prejuicios y prestar atención a lo que ocurre cuando una persona deja de preocuparse tanto por la opinión ajena. A continuación, te contamos qué dice la psicología sobre “farmear aura” y qué relación tiene con la creatividad y la desinhibición.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE ‘FARMEAR AURA’?

Para Ale Álvarez, “farmear aura” puede interpretarse como una manera de explorar la expresión personal y ganar soltura al mostrarse. El especialista sostiene que los jóvenes emplean poses, movimientos, voces exageradas y recursos para jugar con su imagen. En vez de convertir estas conductas en motivo de burla, considera que forman parte de los códigos de una generación para comunicarse y divertirse, según informa la plataforma El Confidencial.

(Foto de Yuri CORTEZ / AFP) / YURI CORTEZ

¿POR QUÉ NO DEBERÍAN CRITICARSE ESTAS CONDUCTAS JUVENILES?

El psicólogo advierte que la preocupación por el juicio de los demás puede restringir la libertad personal. Muchas personas adultas evitan bailar, grabar un video, compartir una propuesta o hacer algo diferente porque imaginan las críticas que recibirán. Permitir que los adolescentes exploren su manera de expresarse puede evitar que desarrollen ese temor. “Dejemos a los chicos farmear aura tranquilos, no los critiquemos”, plantea Álvarez.

¿CÓMO SE RELACIONA ‘FARMEAR AURA’ CON LA CREATIVIDAD?

La reflexión del especialista apunta a la energía mental que una persona puede gastar intentando anticipar la reacción ajena. Cuando alguien se concentra demasiado en pensar qué dirán los demás, puede descartar una idea antes de compartirla o limitarse para evitar quedar expuesto. Por eso, Álvarez plantea: “Te imaginás lo creativos que seríamos si no destináramos todos esos recursos cognitivos a pensar qué van a pensar los demás cuando tenemos ideas nuevas”. La desinhibición puede facilitar la creatividad y la participación.

Foto: AFP

¿POR QUÉ ES ABSURDO JUZGAR EL FUTURO DE UN JOVEN POR UNA POSE?

Álvarez cuestiona que una conducta de la adolescencia sea utilizada para anticipar cómo será una persona en su vida laboral o adulta. Considera desproporcionado evaluar el futuro profesional de alguien por una pose realizada mientras se divierte con sus amigos en una plaza. A su juicio, convertir un momento de juego en una señal sobre el porvenir resulta “mucho más absurdo que la pose que estamos criticando”.

¿QUÉ DEBERÍAN HACER LOS PADRES Y ADULTOS?

La recomendación del psicólogo es acompañar a los jóvenes sin exigir que sus formas de expresión coincidan con las de generaciones anteriores. Aunque sus bromas, gestos o códigos puedan resultar extraños para algunos adultos, eso no significa que deban ser descalificados. Álvarez resume su postura con una advertencia: “No nos convirtamos en aquello que nos ha llenado de miedos”. Para él, los adolescentes tienen derecho a construir sus propias maneras de mostrarse y expresarse.

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