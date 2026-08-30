¿Qué dice la psicología sobre ‘farmear aura’, la tendencia que arrasa en todas las redes sociales? | Foto: Envato
¿Qué dice la psicología sobre ‘farmear aura’, la tendencia que arrasa en todas las redes sociales? | Foto: Envato
Por Redacción EC

En los últimos meses, una nueva forma de expresarse entre los jóvenes ha comenzado a ganar protagonismo en internet. Se trata de “farmear aura”, una tendencia en plataformas digitales donde los jóvenes recurren a gestos, posturas, actitudes exageradas y distintas formas de mostrarse para proyectar seguridad, estilo o carisma frente a los demás. Aunque estas conductas pueden parecer simples bromas o juegos propios de las redes sociales, lo cierto es que también pueden reflejar una manera de expresarse y desenvolverse en público. El psicólogo Ale Álvarez propone mirar esta tendencia sin prejuicios y prestar atención a lo que ocurre cuando una persona deja de preocuparse tanto por la opinión ajena. A continuación, te contamos qué dice la psicología sobre “farmear aura” y qué relación tiene con la creatividad y la desinhibición.

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