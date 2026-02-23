Escuchar
El Jaguar I-PACE de Waymo se caracteriza por contar con unas cámaras enormes que a su vez lo disntinguen de otros modelo I-PACE convecionales. (Foto: Waymo)
/ Waymo
Por Agencia EFE

Las preocupaciones de legisladores estadounidenses sobre la seguridad de los vehículos autónomos en Estados Unidos aumentaron después de que el director de seguridad de Waymo revelara ante un comité del Senado que algunos operadores de asistencia remota están en Filipinas.

