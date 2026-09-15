Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El cohete europeo Vega-C puso en operación con éxito los satélites Sentinel-3C y Flex, diseñados para detectar mejor los fenómenos extremos relacionados con el cambio climático, tras despegar la noche del lunes desde el centro espacial de Kourou, en la Guayana Francesa.
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