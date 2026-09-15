El cohete europeo Vega-C puso en operación con éxito los satélites Sentinel-3C y Flex, diseñados para detectar mejor los fenómenos extremos relacionados con el cambio climático, tras despegar la noche del lunes desde el centro espacial de Kourou, en la Guayana Francesa.

Los dos instrumentos de observación de la Tierra fueron colocados en órbita heliosincrónica casi dos horas después de su partida, ocurrida el lunes a las 22H21 (01H21 GMT del martes), constató un corresponsal de la AFP.

El vuelo fue operado por la empresa italiana Avio, para la que este fue el segundo lanzamiento del año desde ese puerto espacial europeo enclavado en el continente americano.

Desarrollado por Thales Alenia Space para la Agencia Espacial Europea (ESA), Flex (FLuorescence EXplorer) proporcionará datos sobre el impacto de las olas de calor en la vegetación y la salud de los ecosistemas mundiales.

Gracias a su espectrómetro de imágenes, monitoreará la fluorescencia, la luz roja que emiten las plantas al realizar la fotosíntesis.

Flex fue lanzado simultáneamente y puesto en la misma órbita que el Sentinel-3C, un satélite del programa Copernicus de observación de la Tierra de la Comisión Europea, que cuenta a bordo con varios instrumentos sofisticados.

Estos miden el entorno oceánico (temperatura, color, altura de las olas, corrientes marinas), así como el uso y la ocupación del suelo para optimizar los rendimientos agrícolas y prevenir crisis alimentarias.

Una tarea “complementaria” a la del satélite Flex, según Dirk Bernaerts, responsable de la misión de exploración de la Tierra de la ESA.