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Resumen

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Un cohete Vega-C que transporta los satélites europeos FLEX y Sentinel-3C despega del Centro Espacial de Guayana, en Kourou, Guayana Francesa, el 15 de septiembre de 2026. (Foto de RONAN LIETAR / AFP)
Un cohete Vega-C que transporta los satélites europeos FLEX y Sentinel-3C despega del Centro Espacial de Guayana, en Kourou, Guayana Francesa, el 15 de septiembre de 2026. (Foto de RONAN LIETAR / AFP)
/ RONAN LIETAR
Por Agencia AFP

El cohete europeo Vega-C puso en operación con éxito los satélites Sentinel-3C y Flex, diseñados para detectar mejor los fenómenos extremos relacionados con el cambio climático, tras despegar la noche del lunes desde el centro espacial de Kourou, en la Guayana Francesa.

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