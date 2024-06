Como medio interactivo, los videojuegos tienen ventajas claras para lograr conectarnos de una manera más íntima con las historias que nos cuentan, ya que las acciones que ocurren son - en diversos grados - las que elegimos con nuestras propias manos, incluso cuando nuestra única opción es apagar la consola. A pesar de esto, quizás a punta de repetición, me he encontrado con mayor frecuencia experimentando indiferencia a mis acciones realizadas en estos mundos virtuales, desde actos de caridad hasta cuestiones que se considerarían crímenes de guerra en nuestra realidad, todos se vuelven elecciones mecanizadas fuera de la moral buscando solo el beneficio de mayor poder y más rapidez para conquistar el reto puesto frente a mí. Muy pocas veces he encontrado títulos que han logrado romper esta capa de desidia y tocarme realmente en el alma. “Senua’s Saga: Hellblade 2″ es uno de ellos.

Argumento

Desarrollado por Ninja Theory y publicado por Microsoft, “Senua’s Saga: Hellblade 2″ es la secuela de “Hellblade: Senua’s Sacrifice”, siguiendo la historia del epónimo personaje, una guerrera celta que vive en la Edad Media. El primer título en la saga la ve descendiendo a Hel, el inframundo de los mitos nórdicos, para rescatar el alma de su amante Dillion, asesinado durante una redada vikinga, así como enfrentando a sus propios demonios en un viaje que termina convirtiéndose de sanación.

Quizás lo más interesante del juego es su tratamiento de la salud mental. Y es que Senua cuenta con la capacidad de ver a través del velo de este mundo a lo sobrenatural, o lo que en tiempos modernos se llamaría psicosis, lo cual es ejemplificado con alucinaciones visuales y auditivas que suelen asaltarla -y al jugador- durante momentos de alto estrés. Ahora, no sé qué tan ciertas sean estas descripciones al tener la suerte de nunca haber sufrido de psicosis, pero los desarrolladores indicaron reiteradas veces que consultaron con profesionales y pacientes para que su representación sea lo más verídica y respetuosa a este mal. Ciertamente es una que llega a aterrar y que por momentos hace sentir que uno, como Senua, está perdiendo los estribos.

Si bien el primer juego era un viaje introspectivo por la psique de la protagonista Senua, en este ella debería crear lazos con nuevos compañeros. / Ninja Theory

La secuela nos pone un poco de tiempo después de estos eventos, con Senua infiltrándose en Islandia disfrazada de esclava en búsqueda de detener más ataques de los ‘hombres del norte’, pero descubriendo que solucionar este problema requerirá más que solo fuerza en las armas y que en cambio requerirá salirse de su aislamiento para convertirse en una líder de una comunidad.

Narrativamente, “Hellblade 2″ cumple la función de una secuela ejemplarmente, al no retroceder el progreso y crecimiento experimentado por Senua en el primer juego en búsqueda de dramatismo barato. Muestra de ello es su cambiada relación con las Erinias, voces femeninas que sirven como el coro griego de la historia, y con la Sombra, representación de su traumática relación con su abusivo padre, las cuales ahora mantiene bajo un mayor control. En cambio, el principal conflicto para la protagonista se centra en su nuevamente con la gente, comprendiendo a lo largo de su travesía, que detrás de cada persona - incluso las más monstruosas- hay un dolor que motiva sus acciones y que ella puede servir como el catalizador de esta curación.

Jugabilidad

En cuestión de jugabilidad, “Hellblade 2″ no ha cambiado demasiado la fórmula del título original, aunque ciertamente la ha refinado. En general, el juego consiste en tres diferentes segmentos que se repiten paulatinamente, como ciclos, pasando de momentos de combate a numerosas secuencias cinemáticas y a secciones de exploración de lugares ocasionalmente animados con un acertijo. Estos últimos consisten principalmente en juegos de perspectiva -p. ej. alínea estos objetos para formar un símbolo - como los que tanto vimos en el primer “Hellblade”, aunque también han añadido algunos nuevos trucos como el transitar entre el mundo real y el de los ‘Huldufólk’ criaturas del folclore islandés conocidas como la gente escindida.

El combate de "Hellblade 2" es más lento y cinematográfico. / Ninja Theory

El combate muestra una clara mejora del antecesor, requiriendo un control más preciso y sinceramente mostrándose menos frustrante al no requerir pelear contra varios enemigos simultáneamente. En todo caso, no esperes encontrar algo a la par de “God of War”, y sigue funcionando bajo el mismo simple sistema de realizar una ofensiva con una combinación de ataques rápidos y pesados mientras tienes que desviar o esquivar los embates de los enemigos en secuencias que buscan más ser cinematográficas que técnicamente complejas. Si hay algo que quejarse es la falta de variedad de enemigos, siendo, a diferencia del primer juego, todos humanoides y con solo cinco diferentes tipos diferentes estilos de ataque.

Gráficos

“Hellblade 2″ es quizás el juego visualmente más impresionante que he visto hasta la fecha. Ninja Theory ha logrado sacarle el jugo al motor de videojuegos Unreal Engine 5 para producir uno de los mundos virtuales más realistas del momento, con diversas áreas son interesantes de explorar, pasando de pueblos abandonados y planicies de piedra volcánica a oscuras cuevas, campos nevados y costas golpeadas por tormentas, se trata de una representación de Islandia impactante que deleita los sentidos.

Igualmente impresionantes son las secuencias que muestran las alucinaciones que sufre Senua. Estas comienzan sutilmente, pero poco a poco se intensifican para realizar visiones tan impresionantes como perturbadoras, llenas de geometrías alienígenas, sangre y fantasmas que acercan por momentos a esta aventura a un juego de horror.

Melina Juergens vuelve a interpretar a Senua en "Hellblade 2". Los modelos de los personajes están detallados al extremo. / Ninja Theory

La animación de los personajes también tiene pocos iguales. Sus movimientos son fluidos y naturales, mientras que sus modelos cuentan con texturas de tal alta resolución, que hasta puedes visualizar los poros de su piel. La captura facial también es de primer nivel, logrando capturar la actuación de los actores hasta el más mínimo detalle, incluyendo a Melina Juergens, quien regresa con un representación de Senua comparable al que le llevó a ganar un premio a la Mejor interpretación en los Game Awards del 2017.

Sonido

Quizás el área más premiada del primer juego de la saga fue el diseño de sonido y en esta ocasión tampoco decepciona. “Hellblade 2″ aconseja que utilices audífonos para mejorar la experiencia y es una recomendación que enfáticamente apoyo.

Y si banda sonora, compuesta por David García y la banda experimental europea Heilung, cumplen perfectamente su propósito de acentuar las escenas más dramáticas del juego, es en el silencio donderealmente se siente el excelente sonido del que cuenta el juego, con los sonidos del viento, los crujidos de los fuegos, el murmullo de los ríos y el crujido de la grava sirviendo como perfecto complemento para dar color al mundo.

Las alucinaciones de Senua siguen siendo frecuentes y nos llevan a locaciones que van desde la belleza perturbadora a lo infernal. / Ninja Theory

Pero quizás más interesante es su utilización del sonido para complementar la atmósfera de las alucinaciones de Senua, particularmente las voces de las Erinias, quienes parecen susurrar las dudas del personaje principal desde ángulos imprevistos, pero siempre detrás de tí. Es una experiencia tan inquietante como interesante.

Conclusiones

En “Senua’s Saga: Hellblade 2″ veo uno de los juegos más interesantes que he jugado en varios años, aunque debo admitir que no será de la preferencia de todos. Su acción es lenta, deliberada y poco frecuente, el desplazamiento de Senua suele ser lánguido - salvo algunas escenas que requieren premura- y la historia es a la vez simple (en argumento) y densa (en desarrollo de personajes). En cierto modo, el juego se siente más como un proyecto de cine alternativo que algo producido por el mismo estudio Triple AAA que nos trajo “DmC” en 2013, pero a pesar de eso, funciona en lo que importa. Si quieres probar algo nuevo, salir un poco de la rutina, “Hellblade 2″ te está esperando.

La ficha

Título: “Hellblade 2: Senua’s Saga″

Desarrollador: Ninja Theory

Género: Acción, aventura.

Idiomas: Inglés (audio y texto). Más de 27 idiomas para el texto incluyendo español (latinoamericano y peninsular), francés, italiano, alemán, portugués, chino, coreano y polaco.

Plataformas: Xbox Series X/S y PC.

Lanzamiento: 21 de mayo del 2024.

Duración aproximada: 6 1/2 horas para completar la historia.

Puntaje: 9/10.