“Hades” causó una sorpresiva revolución a su salida en 2020, con el pequeño juego indie hecho por alrededor de 20 desarrolladores sobreponiéndose contra titanes como “The Last of Us: Part II”, “Ghost of Tsushima”, “Doom Eternal” y “Final Fantasy VII Remake” para llevarse el título de Juego del año en varias premiaciones. Con tamaño logro, ¿cómo hacer una secuela? ¿Es posible innovar sin reiterar? Parece una tarea sisífica, pero a todas luces el desarrollador Supergiant Games ha logrado superarla con “Hades 2″, que el pasado 6 de mayo llegó a Steam en acceso anticipado.

¿Qué es “Hades”?

Basado en la mitología griega, el videojuego “Hades” y su secuela cuentan historias de los dioses y titanes. El primer título sigue a Zagreus, el hijo del titular Hades, y sus repetidos intentos de escapar el inframundo a través de las en búsqueda de su madre Perséfone.

Cada partida consiste en uno de estos intentos de escape, comenzando en la Casa de Hades y continuando por cuatro distintas zonas Tártaro, Los Asfódelos, Elíseo y, finalmente, el Templo del Estigia. Es aquí donde entran los elementos de ‘roguelike’, ya que si bien los jefes de cada zona siempre son los mismos, la configuración de la misma es completamente aleatoria.

Te ayudan en tus fugas no solo una variedad de Armas infernales, sino también las Bendiciones de los dioses del Olimpo. Estas te son otorgadas también de manera aleatoria y te otorgan poderes especiales que cambian de pequeñas o grandes maneras tu manera de jugar, con el propósito de cada partida el volverte lo suficiente poderoso para poder vencer a Hades al final de tu viaje o perecer en el intento.

El videojuego del estudio independiente Supergiant Games se convirtió en el primero en llevarse un galardón en los Premios Hugo. (Foto: Supergiant Games)

El sistema de combate en “Hades” frenético y emocionante, con una predilección al combate cuerpo a cuerpo, aunque también con algunas opciones para hacer daño a distancia. El movimiento del protagonista es rápido y receptivo, mientras que la perspectiva isométrica del título te da una amplia perspectiva para reaccionar sobre los diversos peligros a los que te enfrentas, por lo que cada muerte que uno sufre se siente causada por un error del jugador y no una dificultad desbalanceada.

Y eso es crucial porque el morir es algo común en el inframundo y será algo que cualquier jugador de “Hades” se debe acostumbrar. Fallecer no solo termina tu intento de escape, sino también envía al protagonista de vuelta a la Casa de Hades, dónde tiene lugar el segundo e igualmente interesante aspecto del juego, que es el interactuar con las intrigantes deidades, monstruos y almas que habitan el palacio del señor de los muertos. Cada uno de los personjaes tiene su propia personalidad e historia, con numerosas conversaciones donde, gracias a generosas donaciones de licores como Néctar y Ambrosía, logran estrechar sus lazos con Zagreus, avanzando la historia.

Estas dos mitades - los intentos de escape y los aspectos sociales - se complementan en una cautivadora fórmula que finalmente atrapó a más un millón de jugadores, ayudada por una excelente historia, impresionantes diseños de personajes y una buena banda sonora. El resultado fue el primer videojuego en ganar un prestigioso premio Hugo, entre otros galardones como los Premios BAFTA de Videojuegos y los Premios D.I.C.E.

¿Qué cambió en “Hades 2″?

“Hades 2″ está ambientado un indeterminado tiempo después del final del primer juego y la reconciliación del panteón griego. La protagonista es Melinoë, otra hija de Hades y hermana de Zagreus, quien debe rescatar a su familia de las manos de su abuelo Cronos, el titán del tiempo, luego de que este tomara control del inframundo.

Melinoë junto a su familia Hades (centro), Zagreus (izquierda) y Persefone. / Supergiant Games

Hay diversos cambios que diferencian a “Hades 2″ del primer juego, comenzando en el hecho que el viaje de Melinoë la lleva a infiltrarse en lo que una vez fue la Casa de Hades, el mismo lugar del que Zagreus intentó escapar por tanto tiempo. Pero más allá de cuestiones temáticas, la secuela rediseña el sistema de batalla de tal manera que aunque mantiene las bases que ya conocemos, tiene suficientes cambios para sentirse como algo fresco.

Esto no solo con la inclusión de cinco nuevas armas - la Vara de la bruja, Hermanas afiladas, Llamas sombrías, Hacha de piedraluna y el Cráneo Argénteo - y la inclusión de nuevas Bendiciones - Hefesto, Apolo, Selene y Hestia se unen al panteón olímpico-, sino con la implementación de una nueva mecánica llamada Movimientos Ω (Omega), los cuales permiten cargar tus diversos ataques con el recurso Magia para realizar una versión más poderosa y con más alcance. Esto se convierte en una técnica crucial a lo largo del juego, que parece más proclive a lanzarte grandes grupos de enemigos que su predecesor.

Los Movimientos Ω (Omega) te permiten realizar versiones más poderosas de tus ataques a cambio del recurso Magia. Úsalos sabiamente. / Supergiant Games

La secuela tiene también otros cambios más obvios, como la inclusión de nuevos personajes, enemigos y una nueva base, las Encrucijadas, esta última la cual es posible mejorar para tener una pequeña granja, vendedores y hasta unos baños termales, estos últimos sirviendo como escenario para estrechar la relación de Melinoë y el resto del elenco.

Pero quizás más importante es que los diversos niveles que conocíamos del primer juego han sidos reemplazado por nuevas zonas y su número se ha expandido, duplicándose de cuatro en el juego original a ocho en la secuela, aunque por el momento solo hay seis niveles disponibles en la versión de acceso anticipado.

¿Jugar ahora o esperar?

Y justamente en esto recae la más grande pregunta en torno a “Hades 2″: ¿vale la pena jugarlo? Si el juego estuviera terminado, no dudaría en dar una recomendación enfática, pero en su estado actual de acceso anticipado el título está indudablemente inconcluso, con menos áreas de las planeadas, varios de los diseños de los personajes todavía no implementados y, quizás más importante, sin una conclusión a la historia principal del juego. Es una situación que quizás durará hasta que se realice el lanzamiento oficial del juego, evento para el cual todavía no se tiene una fecha concreta, pero que según las palabras de Supergiant Games no se realizará al menos hasta finales del 2024.

Durante tus viajes por el averno encontrarás distintos dioses y seres mitológicos. En este caso se trata de Némesis, la encarnación de la justicia retributiva. / Supergiant Games

Al final todo es una cuestión de preferencias. ¿Experimentar el juego ahora o esperar a que los desarrolladores logren pulir la experiencia? Al final ambas opciones son válidas y te costarán lo mismo (S/.63 o US$20), aunque solo una de ellas te deja jugar lo que ya se pinta como uno de los mejores juegos del 2024/2025 en este momento. Por mi parte, siento que mi decisión de pasar decenas de horas explorando el inframundo junto a Melinoë en su intento de derrotar a Cronos ha sido todo menos una pérdida de tiempo.