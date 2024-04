Si bien la sabiduría popular dice que lo barato sale caro, tampoco significa que no busquemos ahorrar algunos dolores de billetera de tanto en tanto y, si bien jugar videojuegos es un hobby cada vez más común, es uno que nos puede costar un buen monto no solo en hardware, sino también en el software de entretenimiento.

Es por eso que, continuando con nuestra guía de cómo convertirse en ‘gamer’, continuamos aquí con algunos tips y trucos para que no nos cueste un ojo de la cara.

Free-to-play

"Overwatch 2" es uno de los juegos que han adoptado el modelo 'free-to-play'.

Una creciente modalidad de distribuir juegos es el ‘free-to-play’ que en cierto modo personifica la frase en inglés “no hay un almuerzo gratis”. Esencialmente, este tipo de juegos son gratuitos de entrada, pero constan con una serie de beneficios o contenido por el que puedes pagar dinero de verdad, sean cuestiones cosméticas como disfraces, nuevos personajes y, en el peor de los casos, hasta ventaja frente a otros jugadores.

Pero a pesar de cierto estigma inicial en el mundo de los ‘gamers’, el ‘free-to-play’ se ha mostrado como un modelo exitoso y algunos de los más populares juegos del momento siguen este formato, como “Dota 2″, “Overwatch 2″, “League of Legends” y “Counter Strike 2″. Ponemos una pequeña lista de juegos free-to-play que considero dignos de probar (aunque hay muchos más).

De disparos: “Counter Strike 2″, “Fortnite”, “Valorant”, “Apex Legends”, Overwatch 2″, “Destiny 2″ y “Team Fortress”

MMO: “Guild Wars 2″, “RuneScape” “Star Wars: The Old Republic” y “Phantasy Star Online 2″.

Simulación: “World of Tanks” y “Sims 4″.

Aventura: “Genshin Impact” y “Dauntless”

MOBAs: “League of Legends”, “Dota 2″, “Pokemon Unite”,

Cartas: “Marvel Snap”, “Heartstone” y “Gwent”

ARPG (cómo Diablo): “Path of Exile”.

¿Cómo evitar gastar en los juegos ‘free-to-play’?

La paciencia es tu principal recurso a la hora de estos juegos (y también en los siguientes modos de ahorrar). Los juegos free-to-play están diseñados para estimular el llamado FOMO o miedo a estar ausente (fear of missing out en inglés), dándote soluciones rápidas pagadas para cuestiones que hipotéticamente puedes conseguir con tiempo en el juego. Y si bien no está mal gastar de tanto en un juego, sobre todo uno que has disfrutado por un largo tiempo, es indudable que es más saludable para tu economía evitar gastar cantidades enormes de dinero por disfraces o personajes digitales. Aquí algunos consejos para no caer en la tentación.

Determina si el juego vale la pena. ¿Te gusta lo suficiente para jugarlo durante cientos de horas? Antes de elegir quedarte en un juego ‘free-to-play’ revisa que tan rapaces son sus prácticas. ¿Es posible conseguir los objetos o servicios que son pagados con los créditos que consigues al jugar? ¿Cuánto tiempo te toma? Los foros pueden ser tus amigos. Piensa bien si lo que estás comprando vale la pena. En juego en el que puedes comprar créditos, usualmente adquirirlos directamente es lo que más cuesta monetariamente. Busca alternativas como los Battle Pass o opciones como ‘daily login’ (inicio de sesión diarios), que extienden el valor de tu dinero. Ponte un límite mensual de gastos y síguelo religiosamente.

Descuentos

Hay pocas cuestiones tan satisfactorias que conseguir algo más barato que su valor usual, razón por la cual hay personas que se conviertes adictos a las compras. Esto no es diferente en el mundo de los juegos, en particular en plataformas de distribución digitales como Steam, Epic Games, PlayStation Store y más.

En general, el momento más caro para comprar un juego es justamente cuando se ha estrenado, con su valor depreciándose con el paso del tiempo. PC y su ecosistema primariamente digital es donde más se puede ver la depreciación, mientras que en los sistemas de videojuegos suelen mantener su valor por más tiempo, en particular los juegos de Nintendo.

Tiendas digitales como Steam frecuentemente tienen remates de sus juegos, solo tienes que esperar.

Si bien los descuentos pueden ocurrir en cualquier momento, hay fechas que coinciden de año a año, como los cambios de estaciones y las fiestas de fin de año, así que estate atento durante esos días.

Suscripciones

En un mundo dominado por servicios de streaming como Netflix y Prime Video, no sorprende que haya versiones similares para los videojuegos, ofreciendo un catálogo de diversos títulos por un pago mensual.

Es una propuesta atractiva, ya que el ticket promedio de estos servicios es de alrededor de US$10, menos que el costo de un juego. Por otro lado, el usuario está a la merced de elegir entre los títulos disponibles, que no siempre son los más nuevos.

Cabe señalar que el número de servicios de videojuegos por subscripción no se equipara al de los servicios de streaming y, en general, cada servicio está pegado a un sistema. Aquí un recuento de los más importantes con lo que ofrecen.

Para los jugadores de PC, el "Game Pass" y sus decenas de juegos puede resultar una oferta tentadora.

PlayStation Plus (PlayStation 4 y 5). Viene en tres versiones: PlayStation Plus Essential, con alrededor de tres juegos gratuitos al mes. Cuesta US$6.99 al mes y US$54.99 al año.

PlayStation Plus Extra, con lo mismo que Essential, más un catálogo de decenas de juegos. Cuesta US$10.49 al mes y US$93.99 al año.

PlayStation Plus Deluxe, con lo mismo que Essential y Deluxe, más un catálogo de juegos clásicos y pruebas de juegos actuales. Cuesta US$11.99 al mes y US$106.99 al año.

Xbox Game Pass (Xbox One, Xbox Series X/S): Todavía no disponible en el Perú, aunque hay tutoriales en la web que te enseñan cómo subscribirse en el Perú. Hay dos versiones:

Xbox Game Pass Core por US$9.99, con un catálogo de 25 juegos y Xbox Game Pass Ultimate por US$16.99 mensuales con un catálogo de cientos de juegos, algunos de ellos de estreno. *Estos son los precios en EEUU.

PC Game Pass (Microsoft Windows): Otro servicio de suscripción de Microsoft que ofrece un catálogo de decenas de juegos por un costo mensual de S/.26.99. Este plan también incluye el servicio de suscripción EA Play.

EA Play (Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S): Ofrece el catálogo de Electronic Arts por un pago mensual dividido en dos niveles: EA Play por US$4.99 mensuales o US$29.99 anuales ofrece el catálogo de juegos clásicos y la mayoría de los más recientes. EA PlayPro por US$14.99 o US$99.99 ofrece la versión premium de los juegos, incluyendo algunos en el día de su lanzamiento.

Apple Arcade (iOS, VisionOS, tvOS, iPadOS, macOS): El servicio de suscripción de Apple ofrece alrededor de 200 juegos por un costo mensual de US$6.99.

Nintendo Switch Online (Nintendo Switch): Además de habilitar la función de multijugador en esta consola, este servicio de suscripción ofrece un catálogo de juegos clásicos de NES, Super NES y Game Boy en su paquete básico por S/.79. Mientras tanto, su Paquete de expansión también incluye juegos del Nintendo 64, Game Boy Advance y Sega Genesis por S/.189 anuales.

Gratis

Diferente del free-to-play, que es gratuito con la intención de que termines realizando micro transacciones, hay ocasiones en las que tiendas ofrecen juegos que antes eran pagados a cambio de nada.

La principal realizadora de esta práctica es la Epic Games Store, en lo que comenzó como un intento de ganar el mercado de las plataformas de distribución digital frente a su titánico rival Steam, con el título ofrecido cambiando cada jueves. No son solo juegos baratos, y a lo largo de la historia de la tienda ha ofrecido excelentes juegos como la trilogía de “Bioshock”, “Deus Ex: Mankind Divided”, “Borderlands 3″, “Batman: Arkham Asylum” y sus secuelas, entre otros.

Epic Games Store ofrece un juego gratuito cada semana.

No es la única tienda que ofrece juegos gratuitos, con Steam y GoG también realizando este tipo de ofertas de tanto en tanto, así que es cuestión de estarse atento para la oportunidad.

Fuera de esto, si a uno no le importa una calidad más indie para los juegos, uno puede encontrar juegos gratuitos en la web. Mi sitio preferido es la página de juegos itch.io, que cuenta con un robusto catálogo de juegos realizados por amateurs con calidad de profesionales.