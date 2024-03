Hace tiempo que los celulares ocupan un lugar privilegiado en la industria de videojuegos. De lo contrario no encontraríamos franquicias como Capcom adaptando títulos como Resident Evil 2 Remake a iOS. Recientemente, a El Comercio nos llegó la invitación para probar un juego antes de su lanzamiento, se trata de ‘Invincible: Guarding the Globe’, de Ubisoft, títulos basado en el cómic ‘Invinvible’, de Robert Kirkman, adaptada también como serie animada para Prime Video.

Se trata de un RPG por escuadrones y está disponible de manera gratuita tanto para iOS como para Android. Aunque la descarga no tiene costo ofrece mecánicas supeditadas a micropagos. El peso del título es de 142 MB y corre en Android 6 para adelante, además, tiene una valoración de 4.6 en la Play Store y más de 30 mil reseñas. La versión para iPhone pesa 225.7 MB y se ejecuta en iOS 12 para adelante.

¿De qué trata ‘Invincible: Guarding The Globe’?

Adaptada en el universo de Invincible, el juego presenta una nueva historia que no se ha visto en la serie animada. La trama ocurre en el seno de los Guardianes de la Tierra, afortunadamente Omni-man aún no ha acabado con ellos. Nuestro guía es nada menos que Cecil Stedman, líder de la GDA (Agencia Global de Defensa). El objetivo es armar nuestro propio equipo de héroes –y también villanos– para combatir a los distintos enemigos que irán apareciendo a lo largo de la historia, alguno de ellos viejos conocidos de la trama original.

Nuestro equipo estará conformado por cinco personajes titulares, a los cuales iremos desbloqueando a medida que avanzamos en el modo Historia y podremos ir seleccionando en las peleas acorde con la formación que deseemos armar. Para esto necesitamos estrategia.

Existen diferentes tipos de personajes, tanto de ataque y defensa, así como de apoyo, es importante tenerlo en cuenta a la hora de acomodar las posiciones de nuestros peleadores. Por otro lado, cada uno de ellos pertenece a una facción, y por tanto tienen afinidad entre ellos, lo que puede afectar a su rendimiento común en cada combate.

Vale aclarar que nosotros no tendremos que hacer pelear a nuestra tropa, en realidad no la controlamos, ellos pelean en automático, aunque sí debemos estar atento cuando la barra de habilidad definitiva se llena para hacer que lancen su poder. También tenemos la opción, no obstante, de que esta opción se ejecute automáticamente.

Con cada batalla ganada nuestro equipo obtiene experiencia y monedas del juego, ambos elementos sirven para subir de nivel a los peleadores. Además, en las batallas también ganaremos piezas para equipar a los luchadores.

Los personajes los podremos ir consiguiendo en la tienda utilizando las propias monedas del juego o utilizando una suerte de vales. La elección de héroe o villano es al azar, y podrán ser de distintos rangos: Élite, Singular o Común. No siempre conseguiremos un personaje nuevo, a veces podremos repetir. En ese caso, cuando tengamos tres, podremos fusionarlos para que aumenten su rango y estadísticas.

No solo tenemos el modo Historia, también contamos con otros dos. El primero es el de Operaciones ADG, que nos permite conseguir recursos; luego, tenemos las Alianzas, para poder jugar en multijugador y en el cual podremos hacer equipo con amigos o desconocidos.

¿Vale la pena jugar ‘Invincible: Guarding The Globe’?

Si ya eres un amante de los RPG o eres un fan del cómic, este título debe estar en tu lista de imperdibles. Si eres alguien más de acción, quizás no te llegue a convencer. La dinámica del juego puede ser un tanto aburrida para alguien que quiera estar moviendo los dedos, pues la dinámica del juego es mayormente automática. Sin embargo, no deja de ser retador tener que mejorar a los personajes y elegir la mejor estrategia para vencer a tus rivales.