SpaceX priorizará la construcción de una ciudad en la Luna sobre Marte, según Musk

SpaceX fue fundado con el objetivo de "extender la conciencia y la vida tal como la conocemos a las estrellas". (Foto: Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El multimillonario y fundador de SpaceX, Elon Musk, informó este lunes que la empresa espacial priorizará la construcción de una ciudad en la Luna antes que en Marte, como originalmente tenía previsto, debido a la cercanía del satélite terrestre en comparación con el planeta rojo.

