Llega el fin de año, y junto a esta etapa específica, la celebración de una Navidad 2025 que vuelve a traer consigo las recomendaciones brindadas por parte de especialistas entorno a la prevención de incendios eléctricos. Al respecto, el Gobierno mediante el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), hoy enfatiza la importancia de adquirir productos seguros para evitar fatales consecuencias mientras pasamos la Nochebuena con nuestros seres más queridos, haciendo hincapié además en información puntual que ofrece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) acerca de las razones detrás del incremento de la ocurrencia de siniestros durante dicha temporada.

LAS RECOMENDACIONES QUE DEBES SEGUIR PARA EVITAR INCENDIOS DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

Ha iniciado un nuevo mes en 2025, y ahora el duodécimo y último que corresponde a ciclo de 365 días donde se conmemora la Navidad por todo lo alto, y por lo mismo debemos seguir al pie de la letra la serie de recomendaciones brindadas por entidades como el Inacal, y ello a fin de prevenir los denominados incendios eléctricos.

Según la información compartida de manera pública, y gracias a datos que aporta el CGBVP, entre el 60 y 70% de los siniestros ocurridos en Perú, terminan debiéndose a instalaciones defectuosas, e incrementándose riesgos durante el mes de diciembre como consecuencia del uso intensivo de luces decorativas, guirnaldas, extensiones, entre otros equipos o productos que no cumplen con las especificaciones y estándares de las Normas Técnicas Peruanas (NTP).

A continuación, te compartimos las 4 claves brindadas por parte del Inacal a fin de prevenir incendios eléctricos durante las fiestas de fin de año, y ello en el marco de la campaña denominada como “Navidad con Calidad”:

Elige productos eléctricos seguros

- Verifica que los enchufes, extensiones, tomacorrientes, luces y guirnaldas adquiridos, cuenten con rotulado visible, marca del fabricante, y preferentemente figuren certificados.

- Evita comprar en lugares informales o artículos sin garantía.

- “Según la Asociación de Empresas de Productos Eléctricos del Perú (EPEI), el uso de productos fabricados con estándares de calidad reduce hasta en 85% el riesgo de incendios”, remarca el Inacal.

Inspección de instalaciones eléctricas

- Comprueba que el sistema eléctrico de la vivienda o negocio, se encuentre en buen estado, y de corresponder, solicita una revisión profesional o de la entidad competente.

- Las instalaciones eléctricas deben evaluarse cada 10 años en promedio.

- No sobrecargues tomacorrientes con múltiples adaptadores o extensiones en cascada.

- Desconecta decoraciones eléctricas durante la noche, o cuando no haya personas en casa.

- Evita el uso de empalmes improvisados, reparaciones caseras o cables dañados.

Instalación y uso responsable de luces navideñas y decoraciones luminosas

- Comprueba que las luces estén marcadas de manera correcta, e indicando si son para uso interior o exterior.

- Verifica asimismo que la tensión no exceda los 250 V.

- Para uso exterior, termina eligiendo productos a prueba de salpicaduras, y con cables de al menos 1,5 metros.

- Evita conectar varios cordones en cascada, y sin supervisión.

- Mantén los productos lejos del alcance de niños o menores de edad.

- Revisa que los productos eléctricos adquiridos, incluyan etiquetas visibles con instrucciones y advertencias de uso.

Uso seguro de enchufes, tomacorrientes y extensiones

- Utiliza enchufes y tomacorrientes fijos o móviles adecuados, según su uso interior o exterior.

- Verifica la tensión y capacidad de corriente permitida.

- Comprueba la identificación del fabricante o comercializador.

- Revisa periódicamente el estado de las instalaciones eléctricas a fin de evitar fugas o sobrecargas.

- Supervisa y trata de prevenir manipulaciones inseguras, especialmente realizadas por parte de niños.

Asimismo, y sumado a estas recomendaciones básicas que te permitirán gozar de la Navidad 2025 con total seguridad, el Inacal sugiere la adquisición de juguetes, ropa, artesanías, adornos y alimentos que forman parte de la cena, por ejemplo, siempre y cuando cuenten con las NTP especificadas a fin de también evitar intoxicaciones y otras emergencias frecuentes de la temporada.

¿CUÁNTOS DÍAS FALTAN PARA QUE SE CONMEMORE LA NAVIDAD 2025 EN PERÚ?

El cierre de año en el Perú y otras partes del mundo llega precedido habitualmente por una Navidad que fomenta la unión familiar, y se caracteriza por promover la esperanza, paz y solidaridad en honor al nacimiento del Niño Jesús.

Cada reunión entre seres queridos, amigos y parientes rememora una efemérides que valora los principios de la Iglesia católica, y que así como en 2025, anualmente se festeja a solo 6 días de poder despedirlo vestidos de amarillo mayormente.

Teniendo como colores representativos al rojo y verde, por ejemplo, la Navidad siendo celebración cristiana, llama la atención porque permite que las familias de diversas partes del mundo evoquen a Jesucristo a partir de la medianoche del 25 de diciembre, fecha para la cual restan exactamente 20 días.

La Nochebuena 2025 constituye cada año, una nueva oportunidad para juntarnos, compartir con padres, hermanos e hijos, y llevar a cabo rituales de rezo antes de comer pavo o lechón, ensalada rusa, puré de manzanas y más acompañamientos que suelen decorar la mesa de centro de un hogar.

Sin embargo, los componentes de una familia pueden resultar muy extensos, y por ello muchas veces no llegan a juntarse para disfrutar de la tradicional cena, cantar villancicos, orar, y en algunos casos terminar bailando “Aires de Navidad” de Willie Colón y Héctor Lavoe, siendo ese el motivo a partir del cual tiende a recurrirse al envío de bonitas frases o mensajes como las que te compartimos a continuación para igualmente festejar el momento nostálgico que trae consigo esta festividad, y se sigan fortaleciendo los lazos consanguíneos: