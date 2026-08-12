La audición es uno de los sentidos más sensibles y cumple un papel fundamental en la relación con el entorno. Sin embargo, su deterioro puede avanzar gradualmente y pasar desapercibido durante mucho tiempo, especialmente cuando los primeros cambios no afectan las actividades cotidianas. Con los años, distintas condiciones pueden dañar las estructuras del oído interno encargadas de transformar las vibraciones sonoras en señales que el cerebro interpreta. La edad y otros factores de riesgo pueden influir en este proceso, mientras algunas señales tempranas suelen confundirse con situaciones pasajeras. Reconocer estos cambios permite actuar oportunamente. Descubre cuáles son las principales señales de alerta, qué factores aumentan el riesgo y por qué cuidar la salud auditiva puede marcar una diferencia.

¿QUÉ COSTUMBRES DIARIAS PUEDEN PONER EN RIESGO LA AUDICIÓN?

Escuchar sonidos intensos durante periodos prolongados es uno de los principales riesgos.

Cleveland Clinic señala que las consecuencias pueden acumularse sin provocar molestias inmediatas. Como referencia, la doctora en audiología, Sharon Sandridge, explicó que los oídos pueden tolerar unos 85 decibelios durante un máximo de ocho horas, pero el tiempo seguro disminuye conforme aumenta el volumen.

El riesgo también aparece en conciertos, salas de cine, clases de fitness, fuegos artificiales, actividades con herramientas motorizadas y deportes de motor, donde la exposición sonora puede ser elevada.

Los auriculares requieren especial cuidado. Teléfonos y tablets pueden alcanzar hasta 110 decibelios al máximo volumen, una intensidad que puede dañar el oído en pocos minutos. La audióloga Valerie Pavlovich Ruff advirtió que la exposición repetida puede generar daños permanentes.

Para reducir el riesgo, los especialistas recomiendan bajar el volumen, limitar el tiempo de escucha y utilizar dispositivos con limitadores de sonido.

¿Tu audición está en riesgo? Las costumbres diarias que podrían afectar tus oídos | Foto: Magnific

¿QUÉ OTROS HÁBITOS PUEDEN AFECTAR LOS OÍDOS?

El riesgo no se limita al ruido. Hearing Aid and Audiology Associates relacionó el consumo excesivo de alcohol con dificultades para procesar sonidos de baja frecuencia y reconocer voces en ambientes ruidosos.

También señaló al tabaco como perjudicial, debido a que la nicotina puede reducir el flujo sanguíneo que necesitan las células ciliadas del oído interno. El humo ajeno también representa una amenaza, especialmente en niños, mientras que el vapeo puede implicar riesgos por la nicotina.

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES DE UNA PÉRDIDA AUDITIVA?

Entre las señales aparecen problemas para comprender conversaciones en lugares ruidosos, la necesidad de subir el volumen de la televisión o radio, sonidos amortiguados y tinnitus o zumbido. Mayo Clinic menciona dificultad para entender palabras y molestia ante el ruido de fondo.

¿CÓMO INFLUYEN LA EDAD Y OTROS FACTORES?

La presbiacusia es un deterioro progresivo asociado al envejecimiento y afecta a más de la mitad de los mayores de 75 años. El proceso puede dañar células y neuronas de la cóclea. También intervienen el ruido laboral, actividades recreativas, infecciones, cerumen acumulado, ciertos medicamentos y antecedentes genéticos.

Mayo Clinic incluso advierte que la pérdida auditiva puede asociarse con aislamiento social, depresión, deterioro cognitivo, según recoge Infobae.

¿Tu audición está en riesgo? Las costumbres diarias que podrían afectar tus oídos | Foto: Magnific

¿LA ALIMENTACIÓN PUEDE RELACIONARSE CON LA AUDICIÓN?

Una investigación publicada en American Journal of Lifestyle Medicine evaluó a 654 personas. El análisis encontró que un mayor consumo de pescado, porotos, arroz, té y frutas se asociaba con mejores resultados auditivos. También observó una asociación entre mayor consumo de café y más pérdida auditiva. Sin embargo, al tratarse de un estudio transversal, los resultados no prueban que ciertos alimentos causen o eviten la pérdida auditiva.

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