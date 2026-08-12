¿Tu audición está en riesgo? Las costumbres diarias que podrían afectar tus oídos | Foto: Magnific
¿Tu audición está en riesgo? Las costumbres diarias que podrían afectar tus oídos | Foto: Magnific
Por Redacción EC

La audición es uno de los sentidos más sensibles y cumple un papel fundamental en la relación con el entorno. Sin embargo, su deterioro puede avanzar gradualmente y pasar desapercibido durante mucho tiempo, especialmente cuando los primeros cambios no afectan las actividades cotidianas. Con los años, distintas condiciones pueden dañar las estructuras del oído interno encargadas de transformar las vibraciones sonoras en señales que el cerebro interpreta. La edad y otros factores de riesgo pueden influir en este proceso, mientras algunas señales tempranas suelen confundirse con situaciones pasajeras. Reconocer estos cambios permite actuar oportunamente. Descubre cuáles son las principales señales de alerta, qué factores aumentan el riesgo y por qué cuidar la salud auditiva puede marcar una diferencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.