La comida rápida dejó hace tiempo de ser una alternativa ocasional para convertirse en una industria que mueve miles de millones de dólares cada año. Hamburguesas, pizzas, pollo frito y otros productos forman parte de los hábitos de consumo de millones de personas, generando un enorme movimiento comercial en distintos continentes. Sin embargo, existe un país que sobresale claramente cuando se analiza cuánto dinero destinan sus habitantes a este tipo de alimentos. Un reciente ranking internacional reunió a las diez naciones donde el gasto en comida rápida alcanza los niveles más elevados, y el resultado coloca a un territorio en la cima de una clasificación que revela cuánto ha crecido el apetito por este tipo de productos.

¿CUÁL ES EL PAÍS QUE MÁS GASTA DINERO COMPRANDO COMIDA RÁPIDA? LA RESPUESTA TE SORPRENDERÁ

A nivel global, la alimentación saludable reviste de suma importancia para el ser humano, sin embargo, existen también algunos otros insumos que carecen de ello, pero son del agrado de millones de personas gracias al sabor ofrecido, y asimismo aspectos ligados a la economía.

Es así como la denominada comida rápida también conocida como “fast food”, representa popularidad en gran parte del mundo, siendo Estados Unidos el país donde se gasta más dinero en adquirir hamburguesas, papas fritas, entre otros productos de similares características.

De acuerdo a la información compartida por plataformas como la de Travel Bucket List, te compartimos a continuación los nombres de los otros 9 territorios que junto a dicha nación norteamericana, poseen los registros más altos de consumo alcanzando hacia el 2025 los 160 mil millones de dólares:

Reino Unido

Francia

Suecia

Austria

México

La venta de comida rápida genera miles de millones de dólares en Estados Unidos, el país del mundo que lidera los rankings referentes al tema. (Fuente: iStock) / Natan Machado

Corea del Sur

China

Australia

Alemania

Los registros de venta exitosa y tráfico referente al consumo de comida rápida a nivel global, hoy pueden entenderse a partir la combinación de tanto el valor ofrecido como la comodidad para obtenerla y el uso de tecnología que facilita el envío a domicilio.

ESTAS SON LAS PRINCIPALES CADENAS ESTADOUNIDENSES DE COMIDA RÁPIDA POR VENTAS, SEGÚN QSR

McDonald’s

Taco Bell

Wendy’s

Fuente: QSR

¿PERÚ CONSUME MÁS O MENOS CERVEZA QUE OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN?

En promedio, cada peruano consume 43 litros de cerveza al año. Aunque la cifra refleja una presencia importante de esta bebida en el mercado nacional, todavía está por debajo de la registrada en otros países latinoamericanos.

México lidera este grupo con 78 litros por habitante, seguido por Brasil con 68 litros, Chile con 60 litros y Colombia con 53 litros anuales. De acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias, esta diferencia representa una oportunidad para que el sector continúe creciendo mediante nuevas propuestas y alternativas que respondan a las preferencias de los consumidores.