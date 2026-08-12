El talento técnico peruano viene ganando espacio en el mercado laboral español. La falta de trabajadores especializados, el próximo retiro de profesionales experimentados y la ausencia de un relevo generacional suficiente han llevado a diversas empresas a buscar en el Perú los perfiles que necesitan para mantener sus operaciones y desarrollar nuevos proyectos.

De acuerdo con Rekluta, empresa especializada en reclutamiento internacional, los albañiles, encofradores, fierreros, soldadores, caldereros, electricistas, operadores de maquinaria, conductores, técnicos en enfermería y mecánicos se encuentran actualmente entre los profesionales peruanos más solicitados por las compañías españolas.

A esta lista se suman nuevas especialidades que vienen registrando una creciente demanda, como los técnicos en sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, y los trabajadores con formación en soldadura especializada.

“España necesita profesionales que no solo tengan conocimientos técnicos, sino que cuenten con experiencia suficiente para integrarse rápidamente a los proyectos. El Perú posee trabajadores con una formación práctica muy valorada, especialmente en construcción, industria, transporte y salud”, explica Francisco Rodríguez, socio de Rekluta.

¿Por qué España busca trabajadores extranjeros? De acuerdo con el especialista, la falta de personal técnico en España responde a diferentes factores, “muchos de los trabajadores que actualmente sostienen estos sectores se encuentran próximos a la jubilación, mientras que una menor cantidad de jóvenes está optando por formarse en determinados oficios, lo que ha generado una brecha entre los puestos que las compañías necesitan cubrir y la cantidad de candidatos disponibles en el mercado local”.

Agrega que no se trata de una necesidad temporal. “Las empresas requieren personas que puedan incorporarse, permanecer y desarrollar una trayectoria dentro de la organización. Por eso valoran tanto la experiencia, la estabilidad laboral y la disposición para adaptarse”, señala Rodríguez.

De acuerdo a un perfil elaborado por Rekluta, el trabajador peruano que suele acceder a estas oportunidades tiene entre 35 y 45 años, ha estudiado una carrera técnica en instituciones reconocidas como Sencico o Senati y cuenta con al menos cinco años de experiencia.

Además de la formación, las compañías evalúan:

La continuidad del candidato en sus anteriores empleos.

Los certificados que acrediten su experiencia.

Los cursos de actualización o especialización.

La capacidad para explicar sus conocimientos durante una entrevista.

La responsabilidad, disciplina y disposición para aprender.

Aunque Lima concentra una parte importante de los postulantes, la compañía también ha identificado trabajadores con alta empleabilidad en Arequipa, Talara y Piura. Por ello, la compañía proyecta ampliar progresivamente sus procesos de búsqueda en diferentes regiones del país.

“En provincias encontramos profesionales con experiencia directa en actividades industriales, construcción, mantenimiento, transporte y operación de maquinaria. Son perfiles que pueden responder muy bien a las necesidades de las empresas españolas”, sostiene el especialista.

¿Cuánto puede ganar un técnico peruano en España? “Las remuneraciones dependen de la especialidad, la empresa, la ciudad, el convenio colectivo aplicable, la jornada y las horas adicionales trabajadas”, explica Rodríguez.

Según los procesos desarrollados por la empresa, los sueldos base suelen comenzar entre los 22,000 y 24,000 euros brutos anuales. En determinados oficios especializados, y considerando el pago de horas extras, algunos trabajadores han alcanzado ingresos netos de hasta 3,500 euros mensuales.

Sin embargo, Rodríguez advierte que una oportunidad laboral no debe evaluarse únicamente por el salario. “El candidato también debe revisar las funciones, el tipo de contrato, la ubicación, el costo de vida y los beneficios ofrecidos. Algunas empresas brindan alojamiento gratuito durante los primeros meses y apoyo para realizar los trámites de extranjería, pero las condiciones cambian en cada proceso”, precisa.

Más oportunidades para las carreras técnicas

La demanda de estos perfiles también evidencia la necesidad de revalorar las carreras técnicas en el Perú. Para Rekluta, los jóvenes que opten por esta formación pueden encontrar oportunidades tanto en el mercado nacional como internacional, siempre que acumulen experiencia formal y mantengan una preparación continua.

El aprendizaje de inglés también puede ampliar sus posibilidades hacia otros mercados europeos. Países como Italia, Alemania, Bélgica y Países Bajos vienen requiriendo trabajadores extranjeros para actividades vinculadas con salud, construcción e industria.

“Las carreras técnicas ofrecen una ruta real de especialización, estabilidad y crecimiento. La experiencia de los trabajadores peruanos en España demuestra que nuestro talento puede competir internacionalmente y responder a necesidades concretas de las empresas”, concluye Rodríguez.

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