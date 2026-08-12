El talento técnico peruano viene ganando espacio en el mercado laboral español | Foto: Difusión
El talento técnico peruano viene ganando espacio en el mercado laboral español | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El talento técnico peruano viene ganando espacio en el mercado laboral español. La falta de trabajadores especializados, el próximo retiro de profesionales experimentados y la ausencia de un relevo generacional suficiente han llevado a diversas empresas a buscar en el Perú los perfiles que necesitan para mantener sus operaciones y desarrollar nuevos proyectos.