Por Redacción EC

Por lo general, la conexión a internet lenta o intermitente es una frustración común en muchos hogares del mundo. De hecho, a menudo la primera reacción es culpar al router, ya que su lentitud puede afectar tareas del colegio, la universidad o la oficina, convirtiéndose en un dolor de cabeza para muchos. En ese contexto, aunque parezca poco creíble, existe un electrodoméstico que puede afectar la estabilidad de la señal wifi, lo que podría resultar perjudicial para muchos usuarios. Frente a esta situación, los internautas se preguntan cuál es el artefacto que afecta el uso adecuado del internet en casa. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.