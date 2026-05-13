Por lo general, la conexión a internet lenta o intermitente es una frustración común en muchos hogares del mundo. De hecho, a menudo la primera reacción es culpar al router, ya que su lentitud puede afectar tareas del colegio, la universidad o la oficina, convirtiéndose en un dolor de cabeza para muchos. En ese contexto, aunque parezca poco creíble, existe un electrodoméstico que puede afectar la estabilidad de la señal wifi, lo que podría resultar perjudicial para muchos usuarios. Frente a esta situación, los internautas se preguntan cuál es el artefacto que afecta el uso adecuado del internet en casa. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL ELECTRODOMÉSTICO QUE AFECTA LA SEÑAL WIFI?

A través de un video de Jesse Carvajal en YouTube, compartido por El Tiempo, reveló que el horno microondas debilita la señal del wifi y perjudica su alcance a los demás ambientes del hogar o la oficina. De acuerdo con la investigación, se observa cómo un programa de análisis de redes permite monitorear en tiempo real el comportamiento del espectro electromagnético en el entorno. Así, cuando la conexión funciona en la banda de 2,4 GHz y este electrodoméstico es encendido, la señal presenta interferencias que reducen su velocidad de entre 30 y 50 Mbps a solo 6 o 7 Mbps.

Y es que, los microondas y los routers de internet suelen utilizar energía electromagnética y funcionan en la misma banda de 2,4 GHz; sin embargo, estos aparatos emiten radiación con una potencia mucho mayor. Mientras estos electrodomésticos pueden alcanzar cerca de 1.000 vatios de potencia, los routers normalmente operan por debajo de los 100 milivatios. Asimismo, el youtuber precisa que esta interferencia en la conexión de internet doméstica no ocurre de forma permanente, sino únicamente cuando el horno microondas se encuentra en funcionamiento.

¿CUÁL ES EL ELECTRODOMÉSTICO QUE SE DEBE DESENCHUFAR DESPUÉS DE UTILIZARSE?

Se trata de la tostadora que, pese a su pequeño tamaño y su capacidad para generar calor, podrían representar un gran peligro. Y es que, este electrodoméstico, que suelen tener muchas familias para tostar rebanadas de pan, la acumulación de migas o restos en la bandeja podría prenderse fuego, siempre y cuando no se realice una buena limpieza; incluso el peligro aumenta si el aparato permanece conectado a la electricidad durante todo el día, ya que un encendido accidental o un fallo en la electricidad provocaría algo trágico.

También es habitual que las migas atrapadas en el interior de la tostadora emitan un olor a quemado, por lo que, si esto ocurre, el dispositivo no está funcionando correctamente. Ignorar este problema y no realizar una limpieza periódica puede ser más riesgoso. Por lo tanto, para prevenir posibles inconvenientes, los expertos sugieren desconectar el aparato después de cada uso. Asimismo, una limpieza frecuente es fundamental para prevenir la acumulación de migas que podrían generar algún accidente en casa o un cortocircuito.