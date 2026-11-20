Jefferson Farfán sorprendió a su tío Luis ‘Cuto’ Guadalupe al entregarle una camioneta por su cumpleaños número 50. El exdelantero de la selección peruana compartió el momento en sus redes sociales, donde mostró el vehículo que había preparado como regalo para el exfutbolista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Farfán publicó una serie de fotografías en las que aparece junto a Guadalupe, quien recibió como obsequio una camioneta Ford Expedition, versión Platinum, de color blanco.

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La publicación también permitió conocer la reacción de Cuto Guadalupe al recibir el regalo. El exdefensor se mostró junto a su sobrino y su madre, doña Charo.

Jefferson Farfán explicó el motivo del regalo a Cuto Guadalupe

Jefferson Farfán publicó un mensaje en el que explicó que la camioneta respondía a una promesa que le había hecho a su tío tiempo atrás. Según indicó, el compromiso estaba relacionado con la celebración de sus 50 años.

“Dicen que las promesas están para cumplirse, y hoy me toca cumplir una que te hice hace tiempo por tus 50 años. Se cuanto esperaste este momento y lo mucho que significa para ti. Hoy, con mucho cariño, quiero entregarte este regalo que tanto lo soñaste”, escribió el exfutbolista en su dedicatoria.

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En el mismo mensaje, Farfán recordó el respaldo que recibió de su tío a lo largo de su vida y agradeció sus consejos y acompañamiento en diferentes etapas de su carrera.

Jefferson Farfán sorprendió a su tío Luis ‘Cuto’ Guadalupe al entregarle una camioneta por su cumpleaños número 50. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial)

“Pero más allá de un carro, este es un pequeño agradecimiento por todo lo que has hecho por mí. Por estar siempre ahí, en las buenas y en las malas, por tus consejos, por tu cariño y, sobre todo, por nunca dejar de creer en mi”, escribió la ‘Foquita’.

La publicación concluyó con un mensaje de afecto hacia el exfutbolista, a quien le expresó su cariño y le recordó que había cumplido con lo prometido: “Hoy me toca devolverte lo poquito de todo lo que has dado. Porque verte feliz, también es parte de mi felicidad. Te quiero mucho.”