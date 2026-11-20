La segunda temporada de “Black Clover” continúa avanzando a toda velocidad con el intenso arco de la invasión al Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc). Tras los impactantes sucesos de la entrega anterior, los fanáticos de la obra creada por Yūki Tabata ya cuentan las horas para ver cómo Asta y los Caballeros Mágicos enfrentan las nuevas amenazas demoníacas.

Si no quieres perderte ni un segundo del capítulo 8 (correspondiente al capítulo 178 de la numeración general del anime) de la segunda temporada, aquí tienes todos los detalles oficiales sobre su lanzamiento, horarios por país y plataforma de transmisión.

Hora de estreno del capítulo 8 de la Temporada 2 de “Black Clover”

El nuevo episodio se estrenará la plataforma oficial de Crunchyroll de manera simultánea con su emisión en la televisión japonesa el sábado 21 de noviembre. Para los espectadores en América Latina y España, el estreno mantendrá el bloque habitual de la mañana y mediodía:

Perú: 9:00 AM

9:00 AM Colombia: 9:00 AM

9:00 AM Ecuador: 9:00 AM

9:00 AM México (CDMX): 9:00 AM

9:00 AM Chile: 10:00 AM

10:00 AM Venezuela: 10:00 AM

10:00 AM Bolivia: 10:00 AM

10:00 AM República Dominicana: 10:00 AM

10:00 AM Argentina: 11:00 AM

11:00 AM Uruguay: 11:00 AM

11:00 AM Brasil: 11:00 AM

11:00 AM España (Península): 4:00 PM (16:00 hs)

4:00 PM (16:00 hs) Estados Unidos: 7:00 AM (PT) / 10:00 AM (ET)

Dónde y cómo ver el estreno del Capítulo 8 de la Temporada 2

El octavo capítulo estará disponible en simuldub/simulcast a nivel global para que no te pierdas ningún detalle de la emisión oficial en Japón:

Plataforma principal de streaming: Crunchyroll emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales.

emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales. Requisitos: Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento.

Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento. Opciones de audio y subtítulos: La serie se estrenará inicialmente en versión original en japonés con subtítulos en español (Latinoamérica y España), confirmándose opciones de doblaje en fechas posteriores.

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Black Clover”

Ficha técnica de “Black Clover” - Temporada 2