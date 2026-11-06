Como cada semana, “Black Clover” prepara el lanzamiento de un nuevo capítulo de su segunda temporada, la cual se emite a través de Crunchyroll. Así, tras la victoria de Magna Swing sobre Dante Zogratis, esta vez esperamos ver a Noelle Silva en el centro de la acción. Entonces, si no te quieres perder el episodio 6 de esta entrega de la adaptación televisiva del manga de Yuki Tabata, esta nota es para ti. Aquí te cuento cuál es su fecha, hora de estreno y link para disfrutarlo sin problemas en el streaming.

Vale precisar que, en la trama de la ficción, Dante ahora está fuera de juego. Por lo tanto, quedan dos integrantes de la Tríada Oscura.

Y, en el sexto episodio de la temporada 2 del anime, Vanica usará su magia de sangre y una magia maldita concedida por su demonio para controlar a Lolopechka, secuestrada del Reino del Corazón, y la lanzará contra Charlotte y Rill.

En ese momento, aparecerán Noelle y Gaja. Y, con ayuda de Undine, el espíritu del agua, Noelle logrará la forma llamada Saint Stage para contrarrestar el poder de los demonios.

Antes de continuar, mira una escena de “Black Clover” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Este episodio se titula “The Sacred Valkyrie” (en español: “La valquiria sagrada”) y llega a las pantallas el sábado 7 de noviembre del 2026.

De esta forma, la serie respeta el ritmo de lanzamiento semanal que ha caracterizado a su segunda entrega.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

La emisión del capítulo 6 de la temporada 2 de “Black Clover” en Japón está fijada para las 11:00 p.m. (hora local).

Sin embargo, para el streaming internacional, la tabla de horarios es la siguiente:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del sábado 7 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del sábado 7 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del sábado 7 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del sábado 7 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del sábado 7 de noviembre España 5:00 p.m. del sábado 7 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Black Clover” se transmite de manera exclusiva por Crunchyroll para el público internacional.

Por lo tanto, para disfrutar de este episodio sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En esta escena del anime "Black Clover", Vanica Zogratis, una de las integrantes de la Tríada Oscura del Reino de Picas, controla de manera siniestra a Lolopechka, la Reina del Reino de del Corazón (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

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