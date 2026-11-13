El esperado retorno del anime tras el arco del Reino de Spade sigue a paso firme en su emisión semanal. El capítulo 7 de la Temporada 2 de “Black Clover” (capítulo 177 en la cuenta global del anime) se emitirá formalmente este sábado 14 de noviembre de 2026.

Hora de estreno del capítulo 6 de la Temporada 2 de “Black Clover”

El nuevo episodio se estrenará la plataforma oficial de Crunchyroll de manera simultánea con su emisión en la televisión japonesa el sábado 14 de noviembre. Para los espectadores en América Latina y España, el estreno mantendrá el bloque habitual de la mañana y mediodía:

Perú: 9:00 AM

9:00 AM Colombia: 9:00 AM

9:00 AM Ecuador: 9:00 AM

9:00 AM México (CDMX): 9:00 AM

9:00 AM Chile: 10:00 AM

10:00 AM Venezuela: 10:00 AM

10:00 AM Bolivia: 10:00 AM

10:00 AM República Dominicana: 10:00 AM

10:00 AM Argentina: 11:00 AM

11:00 AM Uruguay: 11:00 AM

11:00 AM Brasil: 11:00 AM

11:00 AM España (Península): 4:00 PM (16:00 hs)

4:00 PM (16:00 hs) Estados Unidos: 7:00 AM (PT) / 10:00 AM (ET)

Dónde y cómo ver el estreno del Capítulo 7 de la Temporada 2

El séptmio capítulo estará disponible en simuldub/simulcast a nivel global para que no te pierdas ningún detalle de la emisión oficial en Japón:

Plataforma principal de streaming: Crunchyroll emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales.

emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales. Requisitos: Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento.

Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento. Opciones de audio y subtítulos: La serie se estrenará inicialmente en versión original en japonés con subtítulos en español (Latinoamérica y España), confirmándose opciones de doblaje en fechas posteriores.

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

El capítulo 6 de la Temporada 2 de Black Clover (capítulo 176 en la cuenta global del anime), titulado “La Sagrada Valquiria”, abarca momentos clave de la invasión al Reino de Spade:

El desenlace de Dante: Tras la contundente victoria de Magna en el episodio anterior, la magia de Dante intenta restaurarlo de forma grotesca. Sin embargo, Jack el Destripador interviene para rematarlo definitivamente y asegurar que nadie ensucie el triunfo de Magna.

Tras la contundente victoria de Magna en el episodio anterior, la magia de Dante intenta restaurarlo de forma grotesca. Sin embargo, Jack el Destripador interviene para rematarlo definitivamente y asegurar que nadie ensucie el triunfo de Magna. Noelle alcanza la Saint Valkyrie Armor : La atención se traslada al combate contra Vanica. Noelle entra en acción revelando que se ha convertido en la nueva anfitriona del Espíritu del Agua, Undine. Gracias a esto, logra acceder al Magia Sagrada ( Saint Magic ), la forma purificadora capaz de erradicar el poder demoníaco, desplegando su impresionante armadura Saint Valkyrie Armor .

La atención se traslada al combate contra Vanica. Noelle entra en acción revelando que se ha convertido en la nueva anfitriona del Espíritu del Agua, Undine. Gracias a esto, logra acceder al ( ), la forma purificadora capaz de erradicar el poder demoníaco, desplegando su impresionante armadura . Noelle destruye a Vanica: En un combate extendido y lleno de acción, Noelle domina por completo a Vanica, superando sus ataques demoníacos y atravesándola con el Rugido del Dragón de Mar.

En un combate extendido y lleno de acción, Noelle domina por completo a Vanica, superando sus ataques demoníacos y atravesándola con el Rugido del Dragón de Mar. El surgimiento de Megicula: Cuando pareció haber ganado la batalla, se revela la verdadera amenaza. Megicula toma parcialmente el control total aprovechando la maldición impuesta sobre la madre de Noelle (Acier Silva) y Loropechika. El episodio concluye en un tenso cliffhanger con Megicula derrotando a Charlotte y Rill, dejando gravemente herido a Gaja y disolviendo la armadura de Noelle a medida que su tiempo de transformación expira.

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Black Clover”

Ficha técnica de “Black Clover” - Temporada 2