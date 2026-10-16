La espera ha terminado para los seguidores de las aventuras de Asta y los Toros Negros. Tras el inicio de la nueva entrega del popular anime, ya se han revelado todos los detalles oficiales sobre la llegada del capítulo 3 de la Temporada 2 de “Black Clover”. A continuación, te compartimos la fecha exacta, la hora de estreno por país y el medio donde podrás disfrutarlo sin interrupciones.

Hora de estreno del capítulo 3 de la Temporada 2 de “Black Clover”

El capítulo 3 de la segunda temporada de Black Clover se estrenará de manera oficial este sábado 17 de octubre. La serie mantendrá su emisión semanal simulcast (estreno en simultáneo con Japón) para que los fans de todo el mundo sigan los acontecimientos al mismo tiempo.

Perú: 9:00 AM

9:00 AM Colombia: 9:00 AM

9:00 AM Ecuador: 9:00 AM

9:00 AM México (CDMX): 9:00 AM

9:00 AM Chile: 10:00 AM

10:00 AM Venezuela: 10:00 AM

10:00 AM Bolivia: 10:00 AM

10:00 AM República Dominicana: 10:00 AM

10:00 AM Argentina: 11:00 AM

11:00 AM Uruguay: 11:00 AM

11:00 AM Brasil: 11:00 AM

11:00 AM España (Península): 4:00 PM (16:00 hs)

4:00 PM (16:00 hs) Estados Unidos: 7:00 AM (PT) / 10:00 AM (ET)

Dónde y cómo ver el estreno del Capítulo 3 de la Temporada 2

El segundo capítulo estará disponible en simuldub/simulcast a nivel global para que no te pierdas ningún detalle de la emisión oficial en Japón:

Plataforma principal de streaming: Crunchyroll emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales.

emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales. Requisitos: Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento.

Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento. Opciones de audio y subtítulos: La serie se estrenará inicialmente en versión original en japonés con subtítulos en español (Latinoamérica y España), confirmándose opciones de doblaje en fechas posteriores.

Guía de capítulos y estructura de la Temporada 2

La segunda temporada de “Black Clover” estará estructurada en una producción en dos partes (cours) para garantizar una adaptación fluida del arco final:

Estructura total: La temporada comprenderá un total aproximado de 26 episodios .

La temporada comprenderá un total aproximado de . Parte 1 (Cour 1 - Otoño 2026): Arranca este 3 de octubre de 2026 con 13 episodios enfocados enteramente en el Spade Kingdom Raid Arc .

Arranca este con 13 episodios enfocados enteramente en el . Calendario de emisión estimado (Parte 1):

Capítulo 1 (Episodio 171 global): 3 de octubre de 2026

3 de octubre de 2026 Capítulo 2: 10 de octubre de 2026

10 de octubre de 2026 Capítulo 3: 17 de octubre de 2026

17 de octubre de 2026 Capítulo 4: 24 de octubre de 2026 (Los episodios se emitirán de forma semanal cada sábado) .

24 de octubre de 2026 . Parte 2 (Cour 2): Los 13 episodios restantes están programados para estrenarse como la continuación directa que dará cierre a la serie

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Black Clover”

Ficha técnica de “Black Clover” - Temporada 2