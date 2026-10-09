El fenómeno del anime de magia y caballeros mágicos sigue manteniendo a los fanáticos al borde de sus asientos. Tras un regreso sumamente anticipado, la segunda temporada de “Black Clover” avanza a paso firme con la llegada de su segundo episodio, programado para estrenarse globalmente este sábado 10 de octubre. Si no quieres perderte ni un solo segundo de las nuevas aventuras de Asta y Yuno en el Reino del Trébol, aquí te contamos exactamente a qué hora y dónde podrás ver este esperado capítulo.

Hora de estreno del capítulo 2 de la Temporada 2 de “Black Clover”

Para garantizar que los seguidores de todo el mundo disfruten del episodio en simultáneo en Crunchyroll (simulcast) este sábado 10 de octubre, la emisión se sincronizará según las distintas zonas horarias. A continuación, te detallamos los horarios de estreno confirmados para el fin de semana:

Perú: 9:00 AM

9:00 AM Colombia: 9:00 AM

9:00 AM Ecuador: 9:00 AM

9:00 AM México (CDMX): 9:00 AM

9:00 AM Chile: 10:00 AM

10:00 AM Venezuela: 10:00 AM

10:00 AM Bolivia: 10:00 AM

10:00 AM República Dominicana: 10:00 AM

10:00 AM Argentina: 11:00 AM

11:00 AM Uruguay: 11:00 AM

11:00 AM Brasil: 11:00 AM

11:00 AM España (Península): 4:00 PM (16:00 hs)

4:00 PM (16:00 hs) Estados Unidos: 7:00 AM (PT) / 10:00 AM (ET)

Dónde y cómo ver el estreno del Capítulo 2 de la Temporada 2

El segundo capítulo estará disponible en simuldub/simulcast a nivel global para que no te pierdas ningún detalle de la emisión oficial en Japón:

Plataforma principal de streaming: Crunchyroll emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales.

emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales. Requisitos: Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento.

Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento. Opciones de audio y subtítulos: La serie se estrenará inicialmente en versión original en japonés con subtítulos en español (Latinoamérica y España), confirmándose opciones de doblaje en fechas posteriores.

Guía de capítulos y estructura de la Temporada 2

La segunda temporada de “Black Clover” estará estructurada en una producción en dos partes (cours) para garantizar una adaptación fluida del arco final:

Estructura total: La temporada comprenderá un total aproximado de 26 episodios .

La temporada comprenderá un total aproximado de . Parte 1 (Cour 1 - Otoño 2026): Arranca este 3 de octubre de 2026 con 13 episodios enfocados enteramente en el Spade Kingdom Raid Arc .

Arranca este con 13 episodios enfocados enteramente en el . Calendario de emisión estimado (Parte 1):

Capítulo 1 (Episodio 171 global): 3 de octubre de 2026

3 de octubre de 2026 Capítulo 2: 10 de octubre de 2026

10 de octubre de 2026 Capítulo 3: 17 de octubre de 2026

17 de octubre de 2026 Capítulo 4: 24 de octubre de 2026 (Los episodios se emitirán de forma semanal cada sábado) .

24 de octubre de 2026 . Parte 2 (Cour 2): Los 13 episodios restantes están programados para estrenarse como la continuación directa que dará cierre a la serie

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Black Clover”

Ficha técnica de “Black Clover” - Temporada 2