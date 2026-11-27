El arco de la incursión al Reino de la Pica entra en su punto más crítico.Tras los intensos eventos recientes y el revuelo causado por su aparición anticipada por error en algunas plataformas, los seguidores del anime ya tienen marcada en el calendario la llegada oficial del episodio 9 de la segunda temporada de “Black Clover” (episodio 179 en la numeración general).
Hora de estreno del capítulo 8 de la Temporada 2 de “Black Clover”
El nuevo episodio se estrenará de manera oficial el sábado 28 de noviembre de 2026. A pesar de que el capítulo sufrió una filtración accidental la semana previa junto con el episodio 8, el calendario oficial de emisión semanal en Japón y en simulcast internacional mantiene intacta esta fecha.
- Perú: 9:00 AM
- Colombia: 9:00 AM
- Ecuador: 9:00 AM
- México (CDMX): 9:00 AM
- Chile: 10:00 AM
- Venezuela: 10:00 AM
- Bolivia: 10:00 AM
- República Dominicana: 10:00 AM
- Argentina: 11:00 AM
- Uruguay: 11:00 AM
- Brasil: 11:00 AM
- España (Península): 4:00 PM (16:00 hs)
- Estados Unidos: 7:00 AM (PT) / 10:00 AM (ET)
Dónde y cómo ver el estreno del Capítulo 9 de la Temporada 2
El octavo capítulo estará disponible en simuldub/simulcast a nivel global para que no te pierdas ningún detalle de la emisión oficial en Japón:
- Plataforma principal de streaming: Crunchyroll emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales.
- Requisitos: Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento.
- Opciones de audio y subtítulos: La serie se estrenará inicialmente en versión original en japonés con subtítulos en español (Latinoamérica y España), confirmándose opciones de doblaje en fechas posteriores.
Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Black Clover”
Ficha técnica de “Black Clover” - Temporada 2
- Título original: Black Clover 2nd Season (ブラッククローバー)
- Fecha de estreno: 3 de octubre de 2026
- Creador original / Manga: Yūki Tabata
- Estudio de animación: Studio Pierrot
- Género: Shonen, Acción, Fantasía oscura, Magia
- Distribuidora oficial: Crunchyroll (Streaming global fuera de Asia)
- Formato de emisión: Serie TV en 2 partes (26 episodios en total)
- Idioma: Japonés (con subtítulos en español) y Doblaje (Por confirmar fecha)
- Arco principal: Arco de la Incursión en el Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc)