El arco de la incursión al Reino de la Pica entra en su punto más crítico.Tras los intensos eventos recientes y el revuelo causado por su aparición anticipada por error en algunas plataformas, los seguidores del anime ya tienen marcada en el calendario la llegada oficial del episodio 9 de la segunda temporada de “Black Clover” (episodio 179 en la numeración general).

Hora de estreno del capítulo 8 de la Temporada 2 de “Black Clover”

El nuevo episodio se estrenará de manera oficial el sábado 28 de noviembre de 2026. A pesar de que el capítulo sufrió una filtración accidental la semana previa junto con el episodio 8, el calendario oficial de emisión semanal en Japón y en simulcast internacional mantiene intacta esta fecha.

Perú: 9:00 AM

9:00 AM Colombia: 9:00 AM

9:00 AM Ecuador: 9:00 AM

9:00 AM México (CDMX): 9:00 AM

9:00 AM Chile: 10:00 AM

10:00 AM Venezuela: 10:00 AM

10:00 AM Bolivia: 10:00 AM

10:00 AM República Dominicana: 10:00 AM

10:00 AM Argentina: 11:00 AM

11:00 AM Uruguay: 11:00 AM

11:00 AM Brasil: 11:00 AM

11:00 AM España (Península): 4:00 PM (16:00 hs)

4:00 PM (16:00 hs) Estados Unidos: 7:00 AM (PT) / 10:00 AM (ET)

Dónde y cómo ver el estreno del Capítulo 9 de la Temporada 2

El octavo capítulo estará disponible en simuldub/simulcast a nivel global para que no te pierdas ningún detalle de la emisión oficial en Japón:

Plataforma principal de streaming: Crunchyroll emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales.

emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales. Requisitos: Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento.

Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento. Opciones de audio y subtítulos: La serie se estrenará inicialmente en versión original en japonés con subtítulos en español (Latinoamérica y España), confirmándose opciones de doblaje en fechas posteriores.

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Black Clover”

Ficha técnica de “Black Clover” - Temporada 2