Tras un episodio anterior cargado de pura adrenalina y emoción, el próximo sábado 7 de noviembre se estrenará oficialmente el capítulo 6 de la Temporada 2 de “Black Clover” prometiendo mantener el ritmo frenético al que esta nueva entrega nos tiene acostumbrados. Si eres fan del anime y no quieres perderte ningún detalle de la continuación de esta épica batalla contra la Pica, te contamos todo lo que necesitas saber antes del estreno.

Hora de estreno del capítulo 6 de la Temporada 2 de “Black Clover”

El nuevo capítulo estará disponible el sábado 7 de noviembre. Para no perderte el lanzamiento simultáneo en tu país, ten en cuenta los horarios habituales de emisión simulcast:

Perú: 9:00 AM

9:00 AM Colombia: 9:00 AM

9:00 AM Ecuador: 9:00 AM

9:00 AM México (CDMX): 9:00 AM

9:00 AM Chile: 10:00 AM

10:00 AM Venezuela: 10:00 AM

10:00 AM Bolivia: 10:00 AM

10:00 AM República Dominicana: 10:00 AM

10:00 AM Argentina: 11:00 AM

11:00 AM Uruguay: 11:00 AM

11:00 AM Brasil: 11:00 AM

11:00 AM España (Península): 4:00 PM (16:00 hs)

4:00 PM (16:00 hs) Estados Unidos: 7:00 AM (PT) / 10:00 AM (ET)

Dónde y cómo ver el estreno del Capítulo 6 de la Temporada 2

El segundo capítulo estará disponible en simuldub/simulcast a nivel global para que no te pierdas ningún detalle de la emisión oficial en Japón:

Plataforma principal de streaming: Crunchyroll emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales.

emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales. Requisitos: Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento.

Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento. Opciones de audio y subtítulos: La serie se estrenará inicialmente en versión original en japonés con subtítulos en español (Latinoamérica y España), confirmándose opciones de doblaje en fechas posteriores.

El brutal combate de Magna contra Dante: ¿Qué pasó en el capítulo 5?

El episodio 5 dejó a la comunidad con la boca abierta. Todas las miradas estuvieron puestas en Magna Swing, quien se convirtió en el auténtico protagonista de la entrega al enfrentarse cuerpo a cuerpo contra Dante Zogratis, uno de los miembros más despiadados de la Triada Oscura.

En una demostración de pura determinación, perseverancia y estrategia mística, Magna demostró que no se necesita nacer con una reserva ilimitada de mana para plantarle cara a las mayores amenazas del mundo mágico. Con su hechizo de lazo de alma, logró nivelar el terreno de juego contra un enemigo temible, regalándonos una de las peleas más emotivas y memorables de toda la serie.

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Black Clover”

Ficha técnica de “Black Clover” - Temporada 2