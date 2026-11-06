"Black Clover" Temporada 2 Capítulo 6: Descubre la fecha, los horarios de estreno y todo lo que pasará tras la épica batalla de Magna contra Dante. ¡Prepárate para el nuevo episodio en Crunchyroll! (Foto: Crunchyroll)
"Black Clover" Temporada 2 Capítulo 6: Descubre la fecha, los horarios de estreno y todo lo que pasará tras la épica batalla de Magna contra Dante. ¡Prepárate para el nuevo episodio en Crunchyroll! (Foto: Crunchyroll)
Por Paolo Valdivia

Tras un episodio anterior cargado de pura adrenalina y emoción, el próximo sábado 7 de noviembre se estrenará oficialmente el capítulo 6 de la Temporada 2 de “Black Clover” prometiendo mantener el ritmo frenético al que esta nueva entrega nos tiene acostumbrados. Si eres fan del anime y no quieres perderte ningún detalle de la continuación de esta épica batalla contra la Pica, te contamos todo lo que necesitas saber antes del estreno.

Hora de estreno del capítulo 6 de la Temporada 2 de “Black Clover”

El nuevo capítulo estará disponible el sábado 7 de noviembre. Para no perderte el lanzamiento simultáneo en tu país, ten en cuenta los horarios habituales de emisión simulcast:

  • Perú: 9:00 AM
  • Colombia: 9:00 AM
  • Ecuador: 9:00 AM
  • México (CDMX): 9:00 AM
  • Chile: 10:00 AM
  • Venezuela: 10:00 AM
  • Bolivia: 10:00 AM
  • República Dominicana: 10:00 AM
  • Argentina: 11:00 AM
  • Uruguay: 11:00 AM
  • Brasil: 11:00 AM
  • España (Península): 4:00 PM (16:00 hs)
  • Estados Unidos: 7:00 AM (PT) / 10:00 AM (ET)

Dónde y cómo ver el estreno del Capítulo 6 de la Temporada 2

El segundo capítulo estará disponible en simuldub/simulcast a nivel global para que no te pierdas ningún detalle de la emisión oficial en Japón:

  • Plataforma principal de streaming: Crunchyroll emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales.
  • Requisitos: Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento.
  • Opciones de audio y subtítulos: La serie se estrenará inicialmente en versión original en japonés con subtítulos en español (Latinoamérica y España), confirmándose opciones de doblaje en fechas posteriores.

El brutal combate de Magna contra Dante: ¿Qué pasó en el capítulo 5?

El episodio 5 dejó a la comunidad con la boca abierta. Todas las miradas estuvieron puestas en Magna Swing, quien se convirtió en el auténtico protagonista de la entrega al enfrentarse cuerpo a cuerpo contra Dante Zogratis, uno de los miembros más despiadados de la Triada Oscura.

En una demostración de pura determinación, perseverancia y estrategia mística, Magna demostró que no se necesita nacer con una reserva ilimitada de mana para plantarle cara a las mayores amenazas del mundo mágico. Con su hechizo de lazo de alma, logró nivelar el terreno de juego contra un enemigo temible, regalándonos una de las peleas más emotivas y memorables de toda la serie.

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Black Clover”

Ficha técnica de “Black Clover” - Temporada 2

  • Título original: Black Clover 2nd Season (ブラッククローバー)
  • Fecha de estreno: 3 de octubre de 2026
  • Creador original / Manga: Yūki Tabata
  • Estudio de animación: Studio Pierrot
  • Género: Shonen, Acción, Fantasía oscura, Magia
  • Distribuidora oficial: Crunchyroll (Streaming global fuera de Asia)
  • Formato de emisión: Serie TV en 2 partes (26 episodios en total)
  • Idioma: Japonés (con subtítulos en español) y Doblaje (Por confirmar fecha)
  • Arco principal: Arco de la Incursión en el Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc)
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