Tras un episodio anterior cargado de pura adrenalina y emoción, el próximo sábado 7 de noviembre se estrenará oficialmente el capítulo 6 de la Temporada 2 de “Black Clover” prometiendo mantener el ritmo frenético al que esta nueva entrega nos tiene acostumbrados. Si eres fan del anime y no quieres perderte ningún detalle de la continuación de esta épica batalla contra la Pica, te contamos todo lo que necesitas saber antes del estreno.
Hora de estreno del capítulo 6 de la Temporada 2 de “Black Clover”
El nuevo capítulo estará disponible el sábado 7 de noviembre. Para no perderte el lanzamiento simultáneo en tu país, ten en cuenta los horarios habituales de emisión simulcast:
- Perú: 9:00 AM
- Colombia: 9:00 AM
- Ecuador: 9:00 AM
- México (CDMX): 9:00 AM
- Chile: 10:00 AM
- Venezuela: 10:00 AM
- Bolivia: 10:00 AM
- República Dominicana: 10:00 AM
- Argentina: 11:00 AM
- Uruguay: 11:00 AM
- Brasil: 11:00 AM
- España (Península): 4:00 PM (16:00 hs)
- Estados Unidos: 7:00 AM (PT) / 10:00 AM (ET)
Dónde y cómo ver el estreno del Capítulo 6 de la Temporada 2
El segundo capítulo estará disponible en simuldub/simulcast a nivel global para que no te pierdas ningún detalle de la emisión oficial en Japón:
- Plataforma principal de streaming: Crunchyroll emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales.
- Requisitos: Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento.
- Opciones de audio y subtítulos: La serie se estrenará inicialmente en versión original en japonés con subtítulos en español (Latinoamérica y España), confirmándose opciones de doblaje en fechas posteriores.
El brutal combate de Magna contra Dante: ¿Qué pasó en el capítulo 5?
El episodio 5 dejó a la comunidad con la boca abierta. Todas las miradas estuvieron puestas en Magna Swing, quien se convirtió en el auténtico protagonista de la entrega al enfrentarse cuerpo a cuerpo contra Dante Zogratis, uno de los miembros más despiadados de la Triada Oscura.
En una demostración de pura determinación, perseverancia y estrategia mística, Magna demostró que no se necesita nacer con una reserva ilimitada de mana para plantarle cara a las mayores amenazas del mundo mágico. Con su hechizo de lazo de alma, logró nivelar el terreno de juego contra un enemigo temible, regalándonos una de las peleas más emotivas y memorables de toda la serie.
Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Black Clover”
Ficha técnica de “Black Clover” - Temporada 2
- Título original: Black Clover 2nd Season (ブラッククローバー)
- Fecha de estreno: 3 de octubre de 2026
- Creador original / Manga: Yūki Tabata
- Estudio de animación: Studio Pierrot
- Género: Shonen, Acción, Fantasía oscura, Magia
- Distribuidora oficial: Crunchyroll (Streaming global fuera de Asia)
- Formato de emisión: Serie TV en 2 partes (26 episodios en total)
- Idioma: Japonés (con subtítulos en español) y Doblaje (Por confirmar fecha)
- Arco principal: Arco de la Incursión en el Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc)