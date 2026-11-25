Consulta los últimos sismos registrados en el Perú según reportes del IGP. El territorio peruano se ubica en una zona con alta propensión a la actividad sísmica, debido a que está asentado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Siguiendo esta lógica, el país suele temblar de manera continua con variadas magnitudes desde las más imperceptibles hasta sismos de gran escala. Siendo estos los más temidos por la población habitante. Las zonas que suelen reportar más sismos son Ica, Arequipa, Lima y otras regiones que están estratégicamente ubicadas en los puntos de coalición de las placas tectónicas.

Por otro lado, a pesar de que la región peruana tiene un alto factor de riesgo para temblores y terremotos, no es el único país con dicha característica, sino que comparte este factor con otros países vecinos de Sudamérica. Asimismo, con el país nipón ubicado al otro lado del Pacífico, Japón.

Por ello, el Instituto Geofísico del Perú reporta de manera constante cada sismo registrado en el país con el objetivo de informar a la población y hacer un seguimiento a los movimientos telúricos y promover una cultura de prevención junto a INDECI para evitar futuras desgracias para millones de peruanos.

Aquí te compartimos los últimos reportes de sismo del IGP:

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0819 Fecha y Hora Local: 21/11/2026,00:12:03 Magnitud: 5.0 Profundidad: 127 km Latitud: -10.96 Longitud: -76.18 Intensidad: III Junín Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín https://t.co/6WL0gOsD3i — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 21, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0818 Fecha y Hora Local: 20/11/2026 19:09:19 Magnitud: 6.7 Profundidad: 129km Latitud: -10.97 Longitud: -76.19 Intensidad: V Junín Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín https://t.co/9fFKemqYyH — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 21, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0813 Fecha:19/11/2026 12:18:13 Mag:4.2 Prof:19km Lat:-15.15 Long:-75.84 Int:II-III San Juan de Marcona Ref:76 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/tnHGJT4sHp — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 19, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0808 Fecha y Hora Local: 18/11/2026 02:24:38 Magnitud: 4.0 Profundidad: 31km Latitud: -15.22 Longitud: -76.03 Referencia: 94 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/wU8OmfuiBk — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 18, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0807 Fecha:18/11/2026 01:07:40 Mag:6.0 Prof:36km Lat:-15.23 Long:-76.05 Int:IV San Juan de Marcona Ref:96 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/G9uu2QPy3T — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 18, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0806 Fecha y Hora Local: 17/11/2026 22:12:52 Magnitud: 3.5 Profundidad: 36km Latitud: -16.95 Longitud: -72.36 Intensidad: II Quilca Referencia: 27 km al S de Quilca, Camaná - Arequipa https://t.co/VVQGKFnSzO — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 18, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0805 Fecha y Hora Local: 16/11/2026 21:23:08 Magnitud: 4.2 Profundidad: 24km Latitud: -15.08 Longitud: -76.24 Referencia: 119 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/IH4PqmQtPV — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 17, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0804 Fecha:16/11/2026 17:25:40 Mag:4.3 Prof:27km Lat:-15.04 Long:-76.04 Int:II San Juan de Marcona Ref:100 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/MwSOXizp5s — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0803 Fecha:16/11/2026 16:22:46 Mag:4.5 Prof:28km Lat:-15.04 Long:-76.06 Int:II San Juan de Marcona Ref:102 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/fOL2vNrR7l — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0802 Fecha:16/11/2026 14:51:02 Mag:4.6 Prof:29km Lat:-15.03 Long:-76.10 Int:II-III San Juan de Marcona Ref:107 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/lxC2MDB20v — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0801 Fecha:16/11/2026 14:44:54 Mag:4.8 Prof:27km Lat:-15.04 Long:-76.19 Int:II-III San Juan de Marcona Ref:116 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/GukLtB8QgR — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0800 Fecha y Hora Local: 16/11/2026 14:26:33 Magnitud: 4.7 Profundidad: 30km Latitud: -14.95 Longitud: -75.98 Intensidad: II-III Palpa Referencia: 97 km al SO de Palpa, Palpa - Ica https://t.co/aMezALSeWz — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0799 Fecha y Hora Local: 16/11/2026 11:23:18 Magnitud: 5.1 Profundidad: 41km Latitud: -14.81 Longitud: -75.39 Intensidad: III-IV Palpa Referencia: 38 km al SO de Palpa, Palpa - Ica https://t.co/Oh16o2wgND — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0798 Fecha:16/11/2026 11:16:39 Mag:5.4 Prof:31km Lat:-15.55 Long:-76.34 Int:II-III San Juan de Marcona Ref:128 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/gezRKSp0dU — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0795 Fecha y Hora Local: 15/11/2026 13:52:21 Magnitud: 4.3 Profundidad: 154km Latitud: -17.68 Longitud: -69.88 Referencia: 28 km al SE de Tarata, Tarata - Tacna https://t.co/88ISihTI32 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 15, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0794 Fecha y Hora Local: 15/11/2026 04:33:10 Magnitud: 3.8 Profundidad: 28km Latitud: -10.66 Longitud: -78.59 Intensidad: II Huarmey Referencia: 81 km al SO de Huarmey, Huarmey - Áncash https://t.co/OKWL1UWf4U — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 15, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0793 Fecha y Hora Local: 15/11/2026 04:11:22 Magnitud: 3.4 Profundidad: 10km Latitud: -15.78 Longitud: -70.76 Intensidad: II Santa Lucía Referencia: 19 km al SO de Santa Lucía, Lampa - Puno https://t.co/4cclFIjLp2 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 15, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0792 Fecha y Hora Local: 14/11/2026 21:53:37 Magnitud: 4.2 Profundidad: 31km Latitud: -9.16 Longitud: -79.56 Intensidad: II Chimbote Referencia: 108 km al O de Chimbote, Santa - Áncash https://t.co/DIexJNYeFt — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 15, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0791 Fecha y Hora Local: 14/11/2026 20:40:41 Magnitud: 3.5 Profundidad: 11km Latitud: -10.00 Longitud: -75.71 Intensidad: II Pozuzo Referencia: 18 km al NO de Pozuzo, Oxapampa - Pasco https://t.co/h3bHsouJcx — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 15, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0790 Fecha:14/11/2026 03:21:54 Mag:4.4 Prof:31km Lat:-15.04 Long:-76.12 Int:II-III San Juan de Marcona Ref:108 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/K4Xa6fBxLJ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 14, 2026

¿Qué artículos son indispensables para tu mochila de emergencias?

Conoce aquí qué artículos debe contener tu mochila de emergencia:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

Importante recordar que deberás cambiar los productos cada cierto tiempo para asegurarte de que tengan la fecha de vencimiento dentro de lo estipulado. Por otro lado, se recuerda a los ciudadanos con mascotas, tener en cuenta sus necesidades y equipar los artículos necesarios en la mochila de emergencia.