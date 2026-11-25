Marcio Pérez De la Cruz, corresponsal de TVPerú en Pucallpa, fue baleado la tarde del miércoles 25 de noviembre mientras se encontraba cenando en un restaurante de la ciudad junto a un equipo de periodistas de la filial del canal.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), el ataque ocurrió alrededor de las 6:00 p. m., cuando un sujeto disparó contra el periodista y lo hirió en el brazo derecho.
Tras el incidente, Pérez fue trasladado al Hospital Regional de Pucallpa, donde recibió atención médica. Según informó el IRTP, hasta el momento de la publicación de su comunicado, su recuperación presentaba un pronóstico favorable.
Mediante un comunicado, el IRTP condenó el ataque y expresó su solidaridad con el periodista y su familia. Asimismo, informó que dispuso el apoyo correspondiente para su colaborador, quien trabaja en la filial de Pucallpa desde abril de este año.
La institución exigió a las autoridades competentes iniciar las investigaciones para identificar y ubicar al responsable del ataque. También señaló que seguirá de cerca el caso para conocer las razones de lo ocurrido y que se haga justicia.
Fuertes oleajes anómalos golpearon la playa de Huanchaco, en Trujillo, región La Libertad, y provocaron daños en el histórico muelle artesanal, derribaron un poste y arrastraron un puesto comercial. Ante el peligro por el fuerte oleaje, las autoridades marítimas ordenaron el cierre preventivo de puertos y caletas de la región.
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