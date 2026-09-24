Con esta edición, la Escuela de Música IBP alcanza los 379 premios nacionales e internacionales y completa una década consecutiva obteniendo primeros puestos y máximos reconocimientos en el Concurso Nacional “Pianistas del Futuro”
Con esta edición, la Escuela de Música IBP alcanza los 379 premios nacionales e internacionales y completa una década consecutiva obteniendo primeros puestos y máximos reconocimientos en el Concurso Nacional “Pianistas del Futuro”
Por Redacción EC

Cinco participaciones necesitó José Vázquez para alcanzar el primer puesto. El joven pianista de la sede Tarapoto había obtenido en anteriores ediciones menciones de honor, terceros y segundos lugares. Este año, finalmente, consiguió el primer puesto de la categoría C del Concurso Nacional “Pianistas del Futuro”.

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