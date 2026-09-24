Cinco participaciones necesitó José Vázquez para alcanzar el primer puesto. El joven pianista de la sede Tarapoto había obtenido en anteriores ediciones menciones de honor, terceros y segundos lugares. Este año, finalmente, consiguió el primer puesto de la categoría C del Concurso Nacional “Pianistas del Futuro”.

Su historia es una de las que están detrás de los 10 premios obtenidos por ocho estudiantes de la Escuela de Música IBP en las cuatro categorías del certamen, realizado del 10 al 12 de septiembre en Trujillo. Entre los reconocimientos figuran cinco primeros puestos y premios especiales a la Mejor Obra Peruana. Con estos resultados, IBP suma 10 años consecutivos obteniendo primeros puestos y máximos reconocimientos en esta competencia.

Con esta edición, la Escuela de Música IBP alcanza los 379 premios nacionales e internacionales y completa una década consecutiva obteniendo primeros puestos y máximos reconocimientos en el Concurso Nacional “Pianistas del Futuro”

Los resultados llegaron desde distintos puntos del país. Participaron estudiantes de las sedes de Tarapoto, Miraflores y San Miguel, además de la modalidad virtual. Los 13 integrantes del Club de Campeones IBP que participaron en el concurso consiguieron clasificar a la etapa final. En total, 56 pianistas provenientes de diferentes regiones del Perú participaron en el certamen y 45 llegaron a la final.

El concurso contó con un jurado internacional integrado por Manuel Matarrita, de Costa Rica; Margarita Troetsch, de Panamá; y Christian Restrepo, de Colombia, quienes evaluaron el desempeño técnico, interpretativo y artístico de los participantes. La semifinal se desarrolló el 11 de septiembre y la final, al día siguiente, en el Teatrín Virgilio Rodríguez Nache de Trujillo.

Con esta edición, la Escuela de Música IBP alcanza los 379 premios nacionales e internacionales y completa una década consecutiva obteniendo primeros puestos y máximos reconocimientos en el Concurso Nacional “Pianistas del Futuro”

Historias detrás de los premios

José Vázquez no fue el único estudiante que llegó a esta edición con una historia previa en el concurso. Valeria Granda, de la sede Miraflores, ya había obtenido el primer puesto en la categoría A. Este año volvió a ocupar el primer lugar, ahora en la categoría B, y recibió además el Premio Especial a la Mejor Obra Peruana.

Un camino distinto ha recorrido Cristopher Cano. El estudiante llegó a Lima desde Cusco con el objetivo de formarse como pianista en IBP. En esta edición obtuvo el tercer puesto de la categoría D y recibió también el Premio Especial a la Mejor Obra Peruana.

“Quiero agradecer grandemente a todo el equipo compuesto por padres, estudiantes, administrativos y formadores de IBP, quienes trabajaron arduamente para lograr este objetivo. Esta vez conseguimos 10 premios con 8 estudiantes en las 4 categorías del concurso. Estos resultados son fruto del trabajo constante de nuestro equipo de formación”, señaló Fidel R. Castro, director y formador de piano de IBP.

Castro, quien lidera el Club de Campeones IBP, destacó además el trabajo de los formadores Flor Ramírez y Jhocell Mego, quienes este año se incorporaron al proceso de preparación. Entre sus estudiantes reconocidos se encuentran Abril Cedillo, alumna de Mego, así como Eizan Santa Cruz y Pía Torres, estudiantes de Ramírez.

Los resultados de este año se suman a la trayectoria de estudiantes que anteriormente participaron en este concurso y que hoy continúan desarrollando su carrera musical. Varios de ellos estudian actualmente en Estados Unidos con becas integrales.

Con esta edición, la Escuela de Música IBP alcanza los 379 premios nacionales e internacionales y completa una década consecutiva obteniendo primeros puestos y máximos reconocimientos en el Concurso Nacional “Pianistas del Futuro”.

Los premiados

En la categoría A, Valeska Gómez, de Tarapoto, obtuvo el primer puesto; Eizan Santa Cruz, también de Tarapoto, el tercero; y Pía Torres recibió una mención de honor.

En la categoría B, Valeria Granda, de Miraflores, consiguió el primer puesto y el Premio Especial a la Mejor Obra Peruana, mientras que Juliette Navarro obtuvo el tercer lugar.

En la categoría C, José Vázquez, de Tarapoto, alcanzó el primer puesto y Abril Cedillo, de Miraflores, el tercero. En la categoría D, Cristopher Cano, de Miraflores, obtuvo el tercer puesto y el Premio Especial a la Mejor Obra Peruana.

También llegaron a la final Julieta Ruiz y Kendra Castillo, de Tarapoto; Leonardo Flores, de la sede Miraflores y procedente de Ayacucho; Ella Espirilla, estudiante virtual de Cusco; y Mateo Loayza, de la sede San Miguel.