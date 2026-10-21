Cuatro jóvenes pianistas de entre 14 y 16 años se ubicaron entre los cinco primeros puestos del Concurso Nacional de Piano organizado por la Asociación Cultural Coppelius, que se desarrolló del 11 al 18 de octubre.

El certamen reunió a más de 30 participantes y se desarrolló en cuatro etapas: preselección, eliminatoria, semifinal y final. De los ocho alumnos de IBP que llegaron a la eliminatoria, cinco avanzaron a semifinales y cuatro disputaron la final. Los participantes prepararon repertorios de entre 30 y 50 minutos.

Cuatro jóvenes pianistas ocupan cuatro de los cinco primeros lugares en concurso nacional

José Vázquez, de 15 años, obtuvo el primer lugar; Kendra Castillo (14), el segundo; Hiram Reátegui (16), el cuarto; y Leonardo Flores (14), el quinto. Los cuatro estudian en la Escuela de Música IBP bajo la dirección de Fidel R. Castro.

El jurado estuvo integrado por Pablo Sabat, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario; Fernando Valcárcel, director de orquesta y compositor; y Arbe de Lelis, pianista y pedagogo.

Jóvenes talentos: Historias de Lima y regiones

Kendra Castillo Araujo, de 14 años, comenzó a estudiar piano a los seis años en Tarapoto y desde entonces ha desarrollado una trayectoria que la ha llevado a presentarse como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Trujillo y la Orquesta Sinfónica Bernardo Alzedo. Ha obtenido premios en concursos de Colombia, Italia, México y Singapur, entre otros, y recibió reconocimientos del Congreso y de la Municipalidad Provincial de San Martín por sus logros musicales.

Natural de Tarapoto, Hiram Reátegui López, de 16 años, comenzó sus estudios regulares de piano clásico a los ocho y se ha presentado como solista con la Orquesta Sinfónica de Trujillo y la Orquesta Sinfónica Juvenil Orquestando. Su formación y participación en competencias lo han llevado a escenarios de Colombia, Argentina, Costa Rica y México, además del Carnegie Hall de Nueva York en 2024 y 2025. Este año obtuvo reconocimientos en concursos de España, Brasil, Italia y Colombia.

Con 15 años, José Carlos Vázquez Vargas inició sus estudios de piano a los 10 e ingresó un año después a la Escuela de Música IBP, donde se forma bajo la dirección de Fidel Castro. Su trayectoria ya incluye competencias fuera del país: obtuvo primeros puestos en certámenes realizados en Italia, Colombia, México y Polonia, además de reconocimientos en concursos de Nueva York y España. En 2026 ganó también la categoría C del Festival Pianistas del Futuro.

A sus 14 años, Leonardo Flores tiene una historia distinta: tuvo su primer acercamiento al piano en Ayacucho y posteriormente se trasladó a Lima para continuar una formación especializada en la Escuela de Música IBP. Desde finales de 2025 integra el Club de Campeones y ya ha comenzado a competir dentro y fuera del país. Fue semifinalista del Carmel Klavier Latinoamérica, obtuvo segundos puestos en WPTA y Orbetello en Italia y fue finalista de Pianistas del Futuro.