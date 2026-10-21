Cuatro jóvenes pianistas ocupan cuatro de los cinco primeros lugares en concurso nacional
Cuatro jóvenes pianistas ocupan cuatro de los cinco primeros lugares en concurso nacional
Por Redacción EC

Cuatro jóvenes pianistas de entre 14 y 16 años se ubicaron entre los cinco primeros puestos del Concurso Nacional de Piano organizado por la Asociación Cultural Coppelius, que se desarrolló del 11 al 18 de octubre.

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