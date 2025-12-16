Un joven pianista de 14 años llamado Mariano Octavio Díaz Bobadilla viajó hasta Bulgaria para participar en la IV Competición Internacional Neravnodelno que se llevó a cabo entre los días 29 y 30 de noviembre, regresando al Perú con un premio bajo el brazo.

A pesar de que el evento tenía una modalidad en línea, Mariano, oriundo de Arequipa, optó por inscribirse en la presencial y viajó hasta Sofía acompañado de sus padres para presentarse en el Centro de Arte City Mark de la capital búlgara, donde tuvo lugar la competencia. Su participación tuvo lugar tras medio año de preparación y meticulosos ensayos.

Según la organización, el certamen está destinado a pianistas jóvenes sin experiencia y busca promover las obras de piano búlgaras y la música tradicional de ese país. Esta última se caracteriza por su asimetría rítmica y el nombre ‘Neravnodelno’ que lleva el concurso proviene de este detalle, pues podría traducirse al español como “desigual”, en clara referencia a los sonidos folclóricos búlgaros.

En la competencia podían participar chicos desde los cinco años hasta los diecinueve, quienes se repartían entre cinco categorías. Mariano Díaz participó en el segmento de 14 a 16 años, en el que se debía presentar un programa de 10 minutos.

El reglamento establecía que era obligatorio incluir en el repertorio el trabajo de al menos un compositor de Bulgaria o alguna obra tradicional de formato desigual. Más allá de ello, no había un límite para la cantidad de piezas a interpretar dentro del rango de tiempo establecido.

Las obras elegidas por Mariano fueron “The Promise” de Michael Nyman (Reindo Unido) y “Time Traveler” de Kevin Olson (Estados Unidos), mientras que la pieza de origen búlgaro que tocó fue “Rodopi” de Yordanka Mineva. Lo llamativo fue que la autora de este último trabajo musical era parte del jurado y quedó gratamente sorprendida por el desempeño del joven arequipeño.

Finalmente, Mariano terminó consiguiendo el primer lugar de su categoría con una calificación de 96 puntos sobre 100.

“Mariano, junto a sus padres, vino especialmente a nuestro concurso, actuó excelentemente y ganó un primer lugar”, comentó Mineva en una publicación de Facebook acompañada de fotos junto al joven pianista peruano.

La compositora búlgara envió un agradecimiento especial a José Marcos Gamarra, profesor de piano de Mariano y uno de los responsables de animarlo a participar en la competición.

“¡Gracias por brindarle a su alumno la oportunidad de participar en nuestro concurso en la lejana Bulgaria! ¡Gracias por elegir mi pieza entre las muchas obras de compositores búlgaros que le enviamos! ¡Gracias por la excelente preparación de Mariano!”, indicó Mineva.