Humantay, la espectacular laguna escondida entre dos de los nevados más imponentes de Cusco

Parece imposible terminar de descubrir Cusco. Justo cuando crees que ya lo has visto todo, aparece un nuevo rincón que deslumbra y se suma a la lista de lugares imprescindibles del Perú. La ciudad —acaso la más cargada de historia del país— nos encandila con su cultura, paisajes espectaculares, caminos milenarios y tradiciones que siguen vivas. Desde la maravilla del mundo que es Machu Picchu, hasta la majestuosidad de Sacsayhuamán, Ollantaytambo o la relativamente nueva Montaña de Siete Colores, Cusco lo tiene todo. Y cuando ya llevas cinco o diez visitas, y crees que no queda nada más por ver, surge un nuevo reto: ¿cómo es posible que aún no conozcas la laguna Humantay?

Carteles turísticos -de esos que abundan en los alrededores de la Plaza de Armas de Cusco- nos muestran fotografías de los destinos más importantes de la ciudad imperial:

- Machu Picchu, en grande y resaltado, el más imponente de todos ✅

- Chinchero, el lugar donde estará el nuevo aeropuerto cusqueño ✅

- Salineras de Maras y Moray, en el corazón del Valle Sagrado ✅

- Montaña de 7 Colores o Vinicunca ✅

- Tipón y Pikillacta, de camino al Valle Sur ✅

- Laguna Humantay, una imponente laguna ubicada al pie de un nevado 🔴

¿Qué lugar es este? ¿Por qué recién nos percatamos de su existencia y cómo con esas imágenes tan bonitas (en foto) es aún un destino poco explorado por los visitantes que llegan a tierras cusqueñas? La intriga nos atrae y decidimos iniciar la aventura hacia uno de esos viajes que luego son inolvidables.

Como para cada lugar medianamente alejado de Cusco, el tour inicia a las 4 de la mañana. A esa hora pasa por nuestro hotel la unidad del operador turístico, que una vez que recoge a todos los aventureros, empieza su marcha hacia Mollepata, una comunidad ubicada a poco más de dos horas desde el centro de Cusco.

Una parada técnica para un contundente desayuno y luego el camino sigue. Dos horas más de trocha nos separan del punto de inicio de la caminata. La zona, de difícil acceso, ha sido afectada recientemente por las lluvias. Cuando hay derrumbes, hay que avanzar con mucha precaución: a un lado, la pared de la montaña; al otro, un precipicio que parece esperar cualquier descuido. Pero bueno, de eso se trata la aventura, dicen algunos.

Camino hacia la Laguna Humantay, Cusco / Miguel Rocca

El primer consejo de todos -y uno que va a ser muy útil para lo que viene-: si le ofrecen un bastón, tómelo. Puede ser profesional, con punta metálica para mayor agarre o simplemente algo muy parecido a un palo de escoba. Tómelo igual. No tiene idea de lo que le va a servir. La caminata de media hora a más o menos 3800 metros de altura nos lleva hasta Soraypampa. Y un cartel que dice “Inicio del camino” nos marca el comienzo de la aventura.

Hasta Soraypampa llegan cientos de viajeros. Y el destino les ofrece dos opciones:

⁃ Hacer el trekking de Salcantay; que te puede llevar -algunos días después- hacia nuestra maravilla Machu Picchu en Aguas Calientes.

⁃ Hacer el camino de Humantay y contemplar la laguna y el nevado que llevan el mismo nombre.

La segunda opción nos lleva por un sendero cuesta arriba, de mucho trabajo físico para aquellos que no están acostumbrados a caminar, a la altura o a cualquier tipo de actividad física exigente. De hecho, el camino, bastante empinado te va a hacer repensar algunas cositas mientras intentas subir.

1. Hidratarte es clave. Va a ser, en el peor de los casos, una hora y media de subida lenta, con pausas y descansos.

2. El agua de flores, una especie de loción elaborada por los locales y que casi siempre está en manos de los guías también te puede ayudar. Te limpia las fosas nasales, abre el pecho y puedes respirar mejor otra vez (al menos por un rato.

3. Las barras energéticas, caramelos de limón, chocolates u hojas de coca también pueden ayudarte.

4. El bastón es importante, pero también lo es tener zapatillas especiales para trekking. Esas que tienen una suela con más agarre (o ‘grip’) para evitar resbalones y caídas son mejores aún.

El camino se hace más pesado -y más empinado- con el pasar de los minutos. A pesar de ver cómo otros avanzan con mayor facilidad, otros alquilan caballos para que los suban hasta la cima del recorrido y mi cada vez más afectada condición física, sigo en el camino con la terquedad de quien está decidido a terminar algo solo porque ya lo comenzó, algo así. Solo que en este caso, a 4000 metros sobre el nivel del mar. Una nada.

Al pie de la laguna Humantay, a 4200 msnm. en Cusco. / Miguel Rocca

Con la ayuda del bastón (un palo de escoba que fue mi mejor amigo en la subida) me doy fuerzas para seguir. Por el camino me cruzo también a mi guía, de nombre Alegría, quien comienza a perder la fe en mí. Hasta más que yo, incluso. Mientras sigo subiendo a un paso cada vez más lento, veo cómo los integrantes de mi grupo comienzan su descenso hacia el punto de partida. Los reconozco por los bastones del mismo color que el mío: un llamativo morado y amarillo a lo Lakers. Los envidio un poco también. Ellos ya tienen sus fotos, seguramente ya grabaron sus historias para redes y hasta quizá sus TikToks. Yo, que cada vez me siento más cerca, les pregunto a algunos cuánto más falta para llegar.

“Siete minutos más y ya estás ya”

“Pasas esta curva, una última subida y allí está la laguna”.

Con el convencimiento de que ya no podía parar, me armo de valor para seguir. Las piernas, tiemblan un poco. El agua se va acabando y la energía también. Paso a paso, ya casi. En la última subida, llego a apreciar el paisaje. La vista es incluso más bonita en persona que en fotografías. Es decir, tienes que vivirlo, para poder contarlo. Recupero el aliento en la cima. Esta vez no quiero fotos (todavía). Miro, observo y contemplo. ¿Cuántas maravillas más puede tener el Perú? La laguna Humantay es una experiencia irrepetible y totalmente placentera. Se sufre, sí, pero al final, todo habrá valido la pena.

Objetivo cumplido en la laguna Humantay, Cusco.

Un nevado, una laguna de agua limpia, transparente, que cambia de tonalidades (de verde a turquesa y a un celeste mágico). La vista paga todo y hace que te olvides del cansancio, de las piernas adoloridas y los casi calambres, del poco oxígeno que sientas en tus pulmones y más. Mi enamorada, que llegó media hora -o más- antes que yo, ya tenía sus fotos y hasta quizá me había perdido la fe de que llegara a la cima, je. Al final, las fotos juntos son postales que guardaremos siempre. Pero el recuerdo de lo que fue esta visita, no se borra más.

El descenso es parte importante y aunque uno cree que no requiere mayor esfuerzo físico, es la parte más retadora del camino. Controlar tu velocidad, impulsos y sostener el peso de tu cuerpo en las piernas va a ser clave para que tu bajada hacia Soraypampa sea tranquila y sin sobresaltos.

Yo no soy especialista en trekking ni tampoco hago grandes esfuerzo físicos (ya lo notarán en mis fotos). Pero me propuse seguir hasta el final y se logró, así que diría: misión cumplida a 4200 msnm.

Y tú, ¿te animas a recorrer este camino hacia la laguna Humantay?

DATOS ADICIONALES:

Duración del tour: 14 horas (Desde las 4 a.m. del recojo hasta las 6 p.m. que ya estás en Plaza de Armas de Cusco)

Costo: 80 soles (incluye transporte, desayuno, almuerzo y guía turístico)

10 soles adicionales para peruanos (20 para extranjeros) por el ingreso a la zona (la comunidad administra el lugar, lo pone en valor y cuida y mejora sus caminos)

Caminata: 6 kilómetros entre ir y volver (entre 3 y 4 horas)

¿Qué llevar?: Agua, mochila pequeña, gorro o lentes de sol, bloqueador, zapatos de trekking, snacks.