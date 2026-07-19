El anuncio de que Lima albergará por primera vez en la historia la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants, el próximo 4 de noviembre de 2026, representa mucho más que la organización de uno de los eventos gastronómicos más importantes del planeta. Para los especialistas en posicionamiento internacional de destinos, se trata de una validación del liderazgo que Perú ha construido durante más de dos décadas y del inicio de una nueva etapa de crecimiento para su industria turística.

El sucesor de Maido, el restaurante peruano que en 2025 fue elegido el mejor del mundo, se dará a conocer en Lima. Y es que la nueva gala de The World’s 50 Best Restaurants tendrá por primera vez en sus 24 años de historia como sede a la capital peruana. Así lo anunció la organización a través de sus redes sociales.

Para Favio Jurado, estratega internacional en marketing turístico, gastronomía y hospitalidad, CEO de FG Strategy y Co-Fundador de Flavored Marketing, este anuncio confirma que Perú ha dejado de ser únicamente un destino reconocido por su cocina para convertirse en uno de los principales centros de influencia gastronómica del mundo.

“Organizar The World’s 50 Best Restaurants no significa simplemente recibir una gala. Significa convertirse, durante varios días, en el epicentro donde se reúne la élite mundial de la gastronomía, el turismo, la inversión, los medios especializados y la innovación culinaria.”

Perú alcanza su mayor validación gastronómica global: qué significa que Lima sea sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026

Durante años, se ha construido una estrategia consistente basada en la promoción internacional de la biodiversidad, patrimonio cultural y la cocina del Perú. Hoy, esa estrategia alcanza probablemente su punto de mayor reconocimiento.

Hasta hace pocos años, el objetivo del país era lograr que restaurantes peruanos ingresarán al prestigioso ranking internacional. Hoy el escenario es completamente distinto.

Perú llega a esta edición con Maido, elegido como el mejor restaurante del mundo en 2025; con Central, que obtuvo ese reconocimiento en 2023; y con restaurantes como Kjolle, Mayta y Mérito, que consolidan a Lima como una de las ciudades con mayor presencia dentro del ranking global.

Ahora el país deja de ser únicamente protagonista del listado para convertirse en la sede donde se define el futuro de la gastronomía mundial.

Según Jurado, este cambio tiene un enorme significado estratégico.

“Existe una diferencia muy importante entre ser premiado y convertirse en el anfitrión. Cuando una ciudad organiza un evento de esta magnitud, pasa a ser el escenario donde se construyen relaciones, inversiones, colaboraciones internacionales y tendencias que impactarán a la industria durante los próximos años.”

Desde la perspectiva del turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), ser sede de The World’s 50 Best Restaurants equivale a albergar los ‘Oscar’ de la gastronomía. Así como los Premios Oscar representan la máxima celebración de la industria cinematográfica y los Grammy constituyen el mayor reconocimiento para la música, los 50 Best reúnen a los líderes que definen el presente y el futuro de la alta gastronomía mundial.