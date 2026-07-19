Perú alcanza su mayor validación gastronómica global: qué significa que Lima sea sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026
Perú alcanza su mayor validación gastronómica global: qué significa que Lima sea sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026
Por Redacción EC

El anuncio de que Lima albergará por primera vez en la historia la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants, el próximo 4 de noviembre de 2026, representa mucho más que la organización de uno de los eventos gastronómicos más importantes del planeta. Para los especialistas en posicionamiento internacional de destinos, se trata de una validación del liderazgo que Perú ha construido durante más de dos décadas y del inicio de una nueva etapa de crecimiento para su industria turística.