Enseña Perú y Yape se unen para transformar la educación en Amazonas a través de la conectividad

Este 24 de enero es el día de la educación en el país. Pero, ¿cómo vamos avanzando? De acuerdo con el informe especial “Logro educativo: realidad y posibilidad”, realizado por REDES y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, en muchas regiones del país menos del 10% de los estudiantes alcanza un nivel satisfactorio de aprendizaje. Uno de los principales factores detrás de esta brecha es la falta de acceso a internet en las escuelas.

Una muestra de esta situación se observa en Amazonas: solo el 20% de los estudiantes de segundo grado de primaria comprende lo que lee, mientras que en cuarto grado el 26,4% logra comprensión lectora adecuada y el 28,2 % puede resolver problemas matemáticos acordes a su nivel. En este escenario, la ONG Enseña Perú viene trabajando para cambiar la realidad educativa de la región a través de la conectividad, que permitirá acceso a recursos educativos, mejor formación docente y oportunidades de aprendizaje digital.

Para lograrlo, Enseña Perú y Yape vienen llevando a cabo una campaña de donaciones abierta hasta el 11 de febrero. Solo se debe ingresar a la aplicación Yape y dar clic en el banner “Impulsemos la educación”, que está en la sección de inicio. Lo recaudado permitirá contribuir con la mejora de las condiciones educativas en colegios de Amazonas a través del acceso a conectividad.

Esta iniciativa tendrá un impacto directo en 2.500 estudiantes, quienes podrán tener acceso a recursos digitales potenciando su aprendizaje.

Enseña Perú tiene como objetivo que, para el 2032, 8 de cada 10 estudiantes en el país reciban una educación de trascendencia.



Un esfuerzo sostenido

La ONG junto a Yape desde el frente de Por un Perú para Todos llevan trabajando en alianza desde el 2024 desarrollando distintas acciones enfocadas en transformar la educación y acercando herramientas a más estudiantes del Perú.

Como parte de estas iniciativas, hasta la fecha han implementado antenas en siete regiones del país acercando el acceso a digital a zonas descentralizadas. Gracias a este esfuerzo conjunto, más de 20.000 estudiantes hoy cuentan con mejores oportunidades para aprender y mantenerse conectados.

“La habilitación de conectividad en estas regiones, junto con la campaña de donación se suma a este gran proyecto, contribuyendo a ampliar su alcance e impulsar que más estudiantes puedan conectarse, aprender y crecer”, destaca Fiorella Agois, líder de Por un Perú para Todos en Yape

De esta manera, Yape busca reducir las brechas sociales en el país y contribuir con la igualdad de oportunidades. Consciente de que la falta de conectividad es una de las barreras principales para el acceso a recursos educativos de calidad, trabaja en alianza con Enseña Perú para impulsar la educación de calidad en el país, sobre todo en regiones descentralizadas.

Reportaje publicitario