El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Límites que liberan

“La disciplina escolar, sin ser el único factor, tiene un impacto relevante en el aprendizaje de los alumnos”.

    Jorge Camacho Bueno
    Por

    Educador

    jcamacho@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Estamos de vuelta, luego de años en que se puso de moda el “prohibido prohibir”. Una visión que entendía los límites como una coacción y un atentado contra la libertad. La experiencia ha demostrado lo contrario: los límites forman la personalidad y el respeto y son esenciales para vivir en sociedad. Lo realmente perjudicial no son los límites, sino la impunidad ante su transgresión.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.