Para Yape, cambiar la vida de los peruanos va más allá de una campaña publicitaria: es un compromiso que se traduce en acciones concretas. Este año, a través de su programa Por un Perú para todos, ha impulsado iniciativas orientadas a reducir distintas brechas y generar un impacto social sostenido en el país.

La marca ha centrado su esfuerzo en tres importantes ejes que se han convertido en el motor para impulsar el desarrollo, la inclusión y la igualdad: la inclusión financiera, el compromiso social y el apoyo al deporte.

A continuación, te contamos cuáles fueron los hitos más importantes que Yape alcanzó en 2025 en cada uno de estos pilares.

Inclusión financiera

Yape busca que tanto los peruanos como los micronegocios conecten cada vez con más oportunidades promoviendo la inclusión financiera en todo el Perú. El 2025, este esfuerzo se tradujo en la inclusión financiera de millones de personas, gracias a una plataforma sencilla y segura que permite afiliarse solo con el DNI, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria, lo que hace más accesible este proceso.

Si hablamos de cifras, la marca de productos financieros cerró el año con 6.4 millones de personas incluidas financieramente y 120 mil micronegocios afiliados en zonas.

Cabe destacar que, como parte de la estrategia para alcanzar estos resultados, promovió la educación financiera mediante cursos digitales y facilitó el acceso a microcréditos. Además, acercó a los micronegocios digitalizando sus operaciones, lo que facilitó el pago a proveedores, el cobro de manera segura y el acceso a créditos.

Compromiso social

Con el fin de transformar vidas, Yape busca fomentar la conectividad y fortalecer la educación infantil. Por ello, junto a la ONG Enseña Perú, ha instalado más de 60 antenas Starlink en colegios de diversos departamentos del país. Con ello ha beneficiado a 12 mil estudiantes y docentes, que ahora pueden acceder a internet y contar con herramientas tecnológicas que permiten mejorar la calidad de la enseñanza en comunidades alejadas.

Para la marca de productos financieros, apoyar al deporte y a la igualdad no solo se trata de auspiciar equipos, sino de visibilizar la historia de cada chica, reducir brechas y acompañarlas en su crecimiento profesional



Apoyo al deporte

Para Yape, el deporte es un motor de transformación, una fuerza capaz de unir e inspirar. Sin embargo, para que ese impulso se sostenga, los deportistas necesitan mayor apoyo y visibilidad para seguir potenciando su talento. De esa convicción y el objetivo de promover un juego más justo, con igualdad de oportunidades, nació el Team Yape.

Con esta iniciativa, impulsa el desarrollo del deporte en el país, generando oportunidades reales y promoviendo la inclusión a través del fútbol femenino. Una apuesta que impulsa una transformación social y fomenta la igualdad de oportunidades y valores clave como disciplina, trabajo en equipo y perseverancia.

Para la empresa esta meta va más allá de auspiciar equipos, busca visibilizar las historias de cada chica, acompañarlas en su crecimiento profesional, valorar el rol de la mujer en este deporte y reducir brechas en el fútbol, que por tantos años fue considerado para hombres.

Para ello, realiza “Copa EstrEllas”, un torneo Sub 12 que impulsa el fútbol femenino desde una edad temprana. Este evento les da la oportunidad a las niñas de demostrar su talento, trabajar en equipo y poder hacer una carrera en este deporte.

Además, auspician distintos equipos profesionales femeninos y apuestan por la visibilización de las futbolistas a través del segmento “Historias diferentes”, que da a conocer la vida de la deportista dentro y fuera de la cancha.

Para la empresa, inspirar a más jóvenes también es una forma de generar impacto en el país. Porque cuando los peruanos reconocemos de lo que somos capaces y lo que podemos lograr, se abren nuevas oportunidades que impulsan el desarrollo individual y colectivo.

