Cada medalla y cada podio son fruto de incontables horas de esfuerzo y constancia. En 2025, ese compromiso se tradujo en triunfos que marcaron uno de los mejores años para los deportistas peruanos, entre ellos los integrantes del Team Yape, que destacaron en escenarios nacionales e internacionales.
Con 51 atletas de diversas partes del Perú, el Team Yape tuvo actuaciones sobresalientes en campeonatos de atletismo y surf, logrando en varios casos ocupar los primeros lugares y consolidar un rendimiento que inspira orgullo.
Entre las figuras que destacaron del Team Yape está Sofía Artieta, quien con solo 15 años se viene consolidando como una de las mejores surfistas del país y proyectando su talento a nivel global, tras subir al podio en distintas competencias.
Al respecto, la tablista señaló que 2025 fue un año intenso, marcado por la exigencia de combinar un alto nivel de entrenamiento con sus estudios escolares, pero también gratificante, ya que le permitió crecer como deportista, cumplir objetivos y seguir aprendiendo.
“Contar con el apoyo de Yape en mi desarrollo deportivo representa una gran oportunidad para competir en el extranjero. Mi objetivo es consolidarme en el circuito mundial de la WSL y eso implica realizar más de 19 viajes al año, lo cual es bastante costoso”, destacó Sofía.
En el ámbito del atletismo, 2025 fue un año clave para Mary Luz Andía: logró ubicarse en el top 10 a nivel mundial, se consagró campeona absoluta en el Campeonato Panamericano de marcha atlética, estableció un nuevo récord sudamericano en los 5.000 metros y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos.
La deportista destacó que para ella es un gran orgullo representar al país en competencias internacionales, ya que demuestra que los peruanos pueden estar entre los mejores del mundo. Asimismo, resaltó el respaldo que recibe de Yape para impulsar su carrera.
Para Luis Campos, 2025 también fue un año de grandes logros. Se coronó bicampeón sudamericano en los 20 km marcha, estableció el récord nacional en los 10.000 metros marcha y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos, en las pruebas de 20 y 42 km.
El marchista afirmó que el respaldo de Yape fue clave para impulsar su carrera deportiva y aliviar parte de las preocupaciones que enfrentaba. “Se me hubiera complicado mucho tener los resultados que obtuve sin la ayuda del Team Yape”, aseguró.
