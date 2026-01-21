Cada medalla y cada podio son fruto de incontables horas de esfuerzo y constancia. En 2025, ese compromiso se tradujo en triunfos que marcaron uno de los mejores años para los deportistas peruanos, entre ellos los integrantes del Team Yape, que destacaron en escenarios nacionales e internacionales.

Con 51 atletas de diversas partes del Perú, el Team Yape tuvo actuaciones sobresalientes en campeonatos de atletismo y surf, logrando en varios casos ocupar los primeros lugares y consolidar un rendimiento que inspira orgullo.

Entre las figuras que destacaron del Team Yape está Sofía Artieta, quien con solo 15 años se viene consolidando como una de las mejores surfistas del país y proyectando su talento a nivel global, tras subir al podio en distintas competencias.

Al respecto, la tablista señaló que 2025 fue un año intenso, marcado por la exigencia de combinar un alto nivel de entrenamiento con sus estudios escolares, pero también gratificante, ya que le permitió crecer como deportista, cumplir objetivos y seguir aprendiendo.

“Contar con el apoyo de Yape en mi desarrollo deportivo representa una gran oportunidad para competir en el extranjero. Mi objetivo es consolidarme en el circuito mundial de la WSL y eso implica realizar más de 19 viajes al año, lo cual es bastante costoso”, destacó Sofía.

“ Contar con el respaldo del Team Yape me ha ayudado a tener la seguridad de que estoy en el camino correcto. Me hace sentir que todo el esfuerzo vale la pena; además, me ha dado mayor exposición, lo que me abre la puerta a nuevos apoyos. También me contribuyó directamente con equipamiento y gastos de viaje. Sofía Artieta Deportista del Team Yape

“ Formar parte del team implica una gran responsabilidad. Lo represento de la mejor manera posible y valoro la confianza que están depositando en nuestro talento. Mary Luz Andía Atleta del Team Yape

En el ámbito del atletismo, 2025 fue un año clave para Mary Luz Andía: logró ubicarse en el top 10 a nivel mundial, se consagró campeona absoluta en el Campeonato Panamericano de marcha atlética, estableció un nuevo récord sudamericano en los 5.000 metros y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos.

La deportista destacó que para ella es un gran orgullo representar al país en competencias internacionales, ya que demuestra que los peruanos pueden estar entre los mejores del mundo. Asimismo, resaltó el respaldo que recibe de Yape para impulsar su carrera.

Para Luis Campos, 2025 también fue un año de grandes logros. Se coronó bicampeón sudamericano en los 20 km marcha, estableció el récord nacional en los 10.000 metros marcha y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos, en las pruebas de 20 y 42 km.

El marchista afirmó que el respaldo de Yape fue clave para impulsar su carrera deportiva y aliviar parte de las preocupaciones que enfrentaba. “Se me hubiera complicado mucho tener los resultados que obtuve sin la ayuda del Team Yape”, aseguró.

Hitos del Team Yape en 2025 A continuación, les contamos cuáles fueron los principales hitos del Team Yape durante el 2025, un año marcado por destacadas participaciones en competencias nacionales e internacionales. Surf: Team Yape en la cresta de la ola Los deportistas del Team Yape tuvieron participaciones destacadas en competencias de surf, logrando resultados relevantes en los siguientes eventos: 3.ª Fecha Nacional FENTA – Punta Rocas (agosto) Primer lugar: Catalina Zariquiey (Sub 18 femenino), Sofía Artieta (Sub 16 femenino), Valentina Escudero (Sub 14 femenino), Emma García (Sub 12 femenino) y Facundo Castañeda (Sub 14 masculino). Segundo lugar: Catalina Zariquiey (Open femenino y Sub 16 femenino), Sofía Artieta (Sub 18 femenino), Bastian Arévalo (Sub 16 masculino) y Mariano Robles (Sub 14 masculino). Tercer lugar: Valentina Escudero (Sub 16 femenino) y Jaco Valdivieso (Sub 10 masculino). Nicaragua PRO – Playa Popoyo Competencia con más de 200 deportistas de 20 países. Alejandro Bernales obtuvo la medalla de oro en Sub 18. Aissa Chuman (Sub 14 femenino) y Kailani Vincensini (Sub 14 masculino) lograron la plata, mientras que Sofía Artieta obtuvo el bronce en Sub 18. Banco Lafise Santa Teresa Pro – ALAS Global Tour 2025 (Costa Rica) Oro para Kailani Vincensini (Sub 14 masculino) y Alejandro Bernales (Sub 18 masculino). Aissa Chuman obtuvo dos medallas de bronce en Sub 14 y Sub 18 femenino. Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba Catalina Zariquiey obtuvo el tercer lugar en Open y el séptimo puesto en el ranking sudamericano. 4.ª Fecha Nacional FENTA – Punta Rocas (1 al 5 de octubre) Campeones: Sofía Artieta (Sub 18 y Open femenino), Catalina Zariquiey (Sub 16 femenino), Valentina Escudero (Sub 14 femenino), Emma García (Sub 12 femenino), Alejandro Bernales (Sub 18 masculino), Bastian Arévalo (Sub 16 masculino), Jaco Valdivieso (Sub 10 masculino) y Lorenzo de Osma (Sub 14 masculino). Segundo lugar: Valentina Escudero (Sub 14 femenino), Adrián de Osma (Sub 18 masculino) y Alejandro Bernales (Open masculino). Tercer lugar: Aissa Chuman (Sub 14 femenino), Kailani Vincensini (Sub 14 masculino), Sofía Artieta (Sub 16 femenino), Facundo Castañeda (Sub 16 masculino), Bastian Arévalo (Sub 18 masculino), Catalina Zariquiey (Open femenino) y Bastian Pierce (Open masculino). ALAS La Marginal Surfing PRO – Arecibo, Puerto Rico Evento con más de 300 tablistas de 22 países. Medalla de oro para Alejandro Bernales (Sub 18) y Kailani Vincensini (Sub 14), y plata para Aissa Chuman (Sub 14 femenino). WSL Iquique PRO – Chile Sofía Artieta obtuvo el primer lugar en Junior y el tercer puesto en Open, mientras que Catalina Zariquiey alcanzó el segundo lugar en Open. Corona ALAS Global Tour – Guatemala (4 al 8 de noviembre) Aissa Chuman se coronó campeona del Circuito ALAS 2025 en Sub 14. Alejandro Bernales fue campeón del Circuito ALAS 2025 en Sub 18 y Kailani Vincensini en Sub 14. 5.ª Fecha Nacional FENTA – Playa El Faro, Pacasmayo Primer lugar para Bastian Arévalo (Sub 16 y Open masculino), Jaco Valdivieso (Sub 10 y Sub 12 masculino), Lorenzo de Osma (Sub 14 masculino), Pol Huguet (Sub 18 masculino), Emma García (Sub 12 femenino), Sofía Artieta (Sub 16 y Open femenino) y Valentina Escudero (Sub 14 femenino). Segundo lugar: Emma García (Sub 14 femenino), Sofía Artieta (Sub 18 femenino), Pol Huguet (Sub 16 masculino) y Valentina Escudero (Sub 16 y Open femenino). Tercer lugar: Bastian Pierce (Sub 18 y Open masculino) y Facundo Castañeda (Sub 16 masculino). Surf City El Salvador – ALAS Global Finals Competencia realizada del 17 al 23 de noviembre en Punta Mango. Bastian Arévalo obtuvo el cuarto puesto en Sub 18 y Mariano Robles alcanzó la misma posición en Sub 14. Mundial Junior ISA – Punta Rocas Catalina Zariquiey obtuvo la medalla de plata en la categoría Sub 16. 6.ª Fecha Nacional de Tabla – Máncora Campeones nacionales 2025: Jaco Valdivieso (Sub 10 masculino), Emma García (Sub 12 femenino), Pol Huguet (Sub 18 masculino), Bastian Pierce (Open masculino), Sofía Artieta (Open, Sub 18 y Sub 16 femenino), Bastian Arévalo (Sub 16 masculino), Valentina Escudero (Sub 14 femenino) y Lorenzo de Osma (Sub 14 femenino). Subcampeones nacionales: Jaco Valdivieso (Sub 12 masculino), Facundo Castañeda (Sub 14 masculino), Emma García (Sub 14 femenino), Pol Huguet (Sub 16 masculino) y Aissa Chuman (Sub 16 femenino). Tercer lugar: Mariano Robles (Sub 14 masculino), Facundo Castañeda (Sub 16 masculino), Bastian Pierce (Sub 18 masculino), Aissa Chuman (Open femenino) y Valentina Escudero (Sub 16 femenino).

Atletismo: superando los límites Los deportistas del Team Yape convirtieron cada lanzamiento y cada metro recorrido en logros a nivel local e internacional. Estos fueron los hitos más destacados del año: Challenger Brasil – São Paulo

Marco Vilca obtuvo plata en 800 m y Ximena Zorrilla bronce en lanzamiento de martillo. Juegos Panamericanos Junior – Asunción 2025

Nider Pecho alcanzó el tercer lugar en los 10 000 metros. Media Maratón de Lima

Zarita Suárez logró el segundo lugar entre más de 20 000 corredores. World Athletics Championship – Tokio 2025

Mary Luz Andía se ubicó entre las 10 mejores del mundo en marcha 20 km. Campeonato Nacional U20 – Lima

Estrella Rojas, José Ccoscco y Luis Fossa obtuvieron medallas de oro. Panamericano U20 – Colombia

Brayan Huanca ganó oro en 5 000 m y plata en 3 000 m. XX Juegos Bolivarianos – Ayacucho / Lima

Anita Poma obtuvo oro en 1 500 m, junto a múltiples podios del Team Yape. Los logros del Team Yape demuestran que el talento, acompañado del respaldo adecuado, puede llevar a los deportistas a superar sus propios límites.

