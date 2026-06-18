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El Ministerio del Interior publica nueva lista de sustancias psicoactivas para su fiscalización. (Foto: Ministerio del Interior)
El Ministerio del Interior publica nueva lista de sustancias psicoactivas para su fiscalización. (Foto: Ministerio del Interior)
Por Redacción EC

El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó la nueva “Lista de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP)” que busca ser una herramienta jurídica para la investigación y persecución penal de los delitos vinculados al tráfico de estas sustancias.

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