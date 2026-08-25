En medio de la crisis de inseguridad ciudadana, el ministro del Interior, César Astudillo, destacó una supuesta reducción de los homicidios en el país al comparar las cifras actuales con las del año pasado.

“Los números no engañan: si comparamos con el año pasado, estamos bien lejos. El año pasado, a estas alturas, había 500 muertos más”, afirmó.

PerúCheck revisó los registros correspondientes al primer semestre de 2025 y 2026 y encontró que la magnitud de la reducción varía considerablemente dependiendo de la fuente oficial consultada.

Mientras los registros de la Policía Nacional del Perú (PNP) muestran una caída de 24,6%, los datos obtenidos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) muestran una disminución de aproximadamente 3,5%. Además, la propia base policial correspondiente a 2025 contiene registros atípicos concentrados entre abril y junio que han sido cuestionados por especialistas.

PNP y Sinadef muestran reducciones diferentes

De acuerdo con la base de homicidios de la Policía Nacional, durante los primeros seis meses de 2025 se registraron 1.680 asesinatos, mientras que en el mismo periodo de 2026 fueron 1.267. Esto representa una diferencia de 413 homicidios, equivalente a una reducción aproximada de 24,6%. Por lo tanto, incluso tomando únicamente los registros policiales, la diferencia no alcanza los 500 casos mencionados por Astudillo.

Sin embargo, los registros del Sinadef muestran un escenario distinto. Entre enero y junio de 2025, esta fuente registra 1.118 homicidios, mientras que durante el mismo periodo de 2026 contabiliza 1.079. Es decir, se observa una diferencia de 39 casos, equivalente a una disminución aproximada de 3,5%.

De acuerdo con el experto, la anomalía se concentra principalmente entre abril y junio de 2025. En esos meses aparecen 143, 152 y 121 casos, respectivamente, bajo la categoría “Otros”, frente a los aproximadamente 20 a 35 que, según el especialista, se observaban habitualmente en meses anteriores.

Carvajal considera que estos datos apuntan a una posible inconsistencia en el registro. Sin embargo, aclaró que no es posible determinar exactamente qué ocurrió con esos casos sin una revisión oficial de la base. “No lo sabríamos hasta que esto pueda ser auditado, revisado de manera muy minuciosa”, precisó.

Por ello, PerúCheck tampoco puede establecer que esos 133 registros correspondan efectivamente a bebés asesinados ni determinar qué información debería aparecer en su lugar. No obstante, estas inconsistencias resultan relevantes para la verificación, pues aparecen en la base de 2025 que sirve como punto de comparación para calcular la reducción de homicidios reportada en 2026.

PerúCheck solicitó precisiones al Ministerio del Interior

PerúCheck se comunicó con el Ministerio del Interior para conocer el sustento de la afirmación realizada por César Astudillo y solicitar precisiones sobre las diferencias encontradas entre los registros de la PNP y el Sinadef. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Conclusión

El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que en el primer semestre del año pasado hubo “500 muertos más” que en el mismo periodo de este año, en referencia a homicidios ocurridos en el país. Sin embargo, la magnitud de la reducción varía considerablemente según la fuente oficial consultada, y en ningún caso asciende a 500. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación del ministro como imprecisa.