La Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró incautar hace unos días más de media tonelada de droga valorizada en más de 50 millones de dólares en el exterior, y más de un millón de dólares en el mercado negro peruano.

El general PNP, Nilton Santos Villalta, indicó a América Noticias que se detuvo a dos organizaciones criminales dedicadas a esta actividad. El alto mando destacó se realizaron cuatro acciones tácticas previas en enero, marzo, abril y agosto, y en cada una se decomisó 400 kilos de clorhidrato de cocaína.

Además, se detuvo a 20 personas, 18 peruanos y dos bolivianos, dos camionetas pickup para transportar la droga en zonas carrozables y no pasar los controles fronterizos. Asimismo, dos motocicletas que servían de “liebre” a los delincuentes y les avisaban si las fuerzas del orden los seguían.

El mando policial también informó que se incautó seis pistolas y dos fusiles AR15 de uso civil, los cuales no tenían la autorización de uso de parte de Sucamec.

“De acuerdo al peritaje, ambas (armas) han sido utilizadas. Las organizaciones criminales utilizan este tipo de armamento con la finalidad de salvaguardar tanto la seguridad de ellos como de su mercancía. Sin embargo, la Policía, a través de la Dirección Antidrogas, ha logrado la desarticulación total de estas dos organizaciones el 15 de agosto, a través de una medida judicial de allanamiento y descerraje y la detención preliminar de 10 personas”, añadió.