Tras sesión del Concejo de Lima, el histórico Mercado Minorista N.° 1 La Parada o Mercado La Parada en La Victoria será completamente renovado. Esta transformación será posible gracias a una iniciativa de la Municipalidad de Lima (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

El recinto es reconocido por ser punto neurálgico de abastecimiento para Lima Metropolitana, destacando por su diversidad de productos y su fuerte tradición comercial. Sin embargo, el crecimiento desordenado, han generado serios problemas estructurales, sanitarios y de seguridad.

Frente a este escenario, la Municipalidad de Lima y el Invermet han puesto en marcha un ambicioso proyecto de modernización, que incluye la venta de los puestos comerciales del nuevo mercado, solicitud que fue aprobada, y cuya modalidad se dará a conocer en los próximos días.

Ahora, los comerciantes arrendatarios recibirán en propiedad, al amparo de la ley, el nuevo Mercado Minorista N.° 1 La Parada.

¿Cómo será el nuevo mercado La Parada?

Contará con dos niveles, donde se distribuirán más de 2.500 puestos de venta de abarrotes, productos frescos, comidas y artículos misceláneos. Los organizadores indicaron que se estima la construcción de un tercer nivel con áreas recreativas, promoviendo un enfoque comunitario.

Los puestos tendrán dimensiones de 6.25 m², 11.25 m² y 14.50 m², adaptados a diferentes necesidades comerciales. También se tendrá mejoras a nivel estructural y funcionamiento del mercado, estacionamientos para comerciantes y clientes, acceso a servicios públicos, limpieza y gestión de residuos, espacios para descarga y almacenamiento de mercadería, entre otros.

Venta de puestos

Con una inversión estimada de S/300.000.000, el proyecto contempla la venta de puestos del nuevo mercado, es decir, que los comerciantes arrendatarios tendrán la prioridad número uno de adquisición. Los puestos disponibles serán ofrecidos a nuevos interesados a través de una subasta pública, asegurando un proceso transparente y competitivo.

En esa línea, la construcción del nuevo mercado La Parada estará respaldada por un fideicomiso que garantizará la protección de los recursos y la continuidad de la obra, evitando paralizaciones en cualquiera de sus etapas.

Ventas no pararán

Finalmente, con el fin de asegurar que las actividades comerciales no se detengan mientras duren las obras, los comerciantes serán reubicados de manera temporal en el Parque del Migrante, que será implementado con la infraestructura, medidas de seguridad y servicios adecuados, de modo que no se vea perjudicada ni su economía ni la relación con sus clientes.