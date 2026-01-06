El secretario general de Avanza País, Armando Barrantes, reconoció un “error material” en la hoja de vida del candidato presidencial de dicho partido José Williams, que motivó la presentación de una tacha, y la atribuyó al digitador.

En declaraciones a Canal N, admitió que su agrupación política se equivocó en el registro de los ingresos anuales de Williams Zapata, pero desestimó que sea una causal para tachar su postulación a la Presidencia.

“Es un error que hemos aceptado en el partido, que fue un error del digitador. Había dos aspectos que declarar, uno era el sueldo y otro las asignaciones que da el Congreso, y el partido se equivocó y eso se ha aceptado, pero eso no es motivo de tacha”, expresó.

“Hay la posibilidad de corregir y enmendar este tipo de errores, pero no es una causa para una tacha ni para sacar de carrera. Es un error material que ya está en proceso de corrección, ya se presentó al Jurado para que se corrija el tema”, agregó.

Barrantes se mostró confiado en que tanto el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 como el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declararán infundada la tacha presentada por el ciudadano Carlos Alonso Javier Guevara.

“Acá lo que se trata con la tacha es causar confusión, incertidumbre para que la gente crea que tenemos problemas. La única manera que una candidatura no siga vigente es que no hayas declarado una sentencia por delito doloso o que tengas una sentencia por corrupción o colusión, como ha ocurrido con el señor Mario Vizcarra”, acotó.

Pide investigar origen del dinero

Respecto al ciudadano que presentó la tacha, Barrantes pidió que el Ministerio Público investigue el origen del dinero con el cual canceló la tasa para presentar la tacha ante el JEE de Lima Centro 1.

“Queremos que la fiscalía investigue con qué tarjeta de crédito o de ahorros ha hecho este pago este señor, y si lo ha hecho con cuenta de ahorros que investigue si en estos días el señor ha recibido algún dinero. Queremos saber el origen del dinero que ha salido para pagar la tasa”, subrayó.

“¿A qué voy? Que Avanza País ha tenido un fuerte pronunciamiento contra la ampliación del Reinfo y la minería ilegal, y sospechamos que es muy posible que el origen de esta tacha está vinculado a estas actividades”, sentenció.

El caso

La tacha presentada cuestiona el monto de ingresos anuales del sector público declarado para el ejercicio 2024. El candidato registró la cifra de S/ 187,200 por su labor en el Congreso. El texto indica que este valor difiere de lo declarado por otros integrantes de su propia lista que también ejercen funciones parlamentarias.

En comparación, menciona que los candidatos Adriana Tudela, Alejandro Cavero, Diana Gonzales y Karol Paredes declararon montos entre S/ 423,249 y S/ 431,800 por conceptos remunerativos en el sector público.

Con esta información, el recurso sostiene que José Williams incumplió el deber de declarar información con veracidad. Además, señala discordancias entre los datos enviados al sistema electoral y los presentados ante la Contraloría General de la República.

La tacha incluye la omisión de beneficios derivados de la condición de general de división en retiro del Ejército del Perú. El texto menciona asignaciones económicas de leyes referidas a excombatientes y participantes del operativo Chavín de Huántar.

Según el denunciante, estos ingresos no figuran en la sección de bienes y rentas de la hoja de vida del postulante. El ciudadano solicitó que, de declararse fundada la impugnación, se impida también la inscripción de las candidaturas a las vicepresidencias.