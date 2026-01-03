El partido político Avanza País calificó la tacha interpuesta contra la candidatura presidencial de José Williams Zapata como una acción que “carece de todo sustento jurídico” y que respondería a una estrategia política orientada a generar confusión y desinformación en el proceso electoral de 2026.

La agrupación política sostuvo que los argumentos expuestos en la tacha no se ajustan a las causales legales previstas en la normativa vigente, por lo que no existiría una base jurídica válida para su procedencia.

“Se trata de una acción con evidente motivación política, promovida por sectores ideologizados que buscan desacreditar una candidatura legítima y sólida mediante afirmaciones infundadas”, señalaron.

El partido reafirmó su confianza en las autoridades electorales y aseguró que su campaña continuará basándose en el respeto a la legalidad y el orden constitucional.

La tacha fue presentada el pasado 1 de enero ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 por el ciudadano Carlos Alonso Javier Guevara. El impugnante alega que Williams Zapata habría faltado a su deber de declarar información veraz en su hoja de vida, señalando que la renta bruta anual consignada por el candidato, de S/ 187,200, es considerablemente menor a la reportada por otros congresistas de su misma agrupación, cuyos ingresos declarados superan los S/ 423,000.

Además, el ciudadano cuestionó la presunta omisión de beneficios económicos asociados a la condición de Williams como general de división en retiro y exintegrante del operativo Chavín de Huántar, los cuales no aparecerían reflejados en la sección de bienes y rentas de su declaración jurada.