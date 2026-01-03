El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), expresó su satisfacción tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa durante una operación militar en Caracas, un hecho que marcaría un punto de quiebre en la prolongada crisis política de Venezuela.

A través de su cuenta en la red social X, Rospigliosi calificó el anuncio como “una gran noticia para todo el continente” y sostuvo que este escenario permitiría que “muchos venezolanos hoy dispersos en países de la región puedan regresar a su patria” .

Agregó que con este hecho “se termina también la infiltración de organizaciones terroristas financiadas por Irán. El final de 26 años de dictadura comunista. No olvidar: Chávez llegó al poder en una elección, engañando a todos y luego, mediante una Asamblea Constituyente, estableció una feroz dictadura. Lo mismo quieren hacer en el Perú”.

El pronunciamiento del titular del Parlamento peruano se produjo luego de que Donald Trump anunciara en la madrugada de este sábado, a través de su red social Truth Social, que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa en una operación militar de gran magnitud ejecutada en territorio venezolano. Según el mandatario estadounidense, ambos fueron trasladados fuera del país por vía aérea, en medio de una jornada marcada por explosiones y movimientos militares en Caracas.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito una operación militar a gran escala contra Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y sacado del país” , escribió Trump, citado por la cadena CNN. El mandatario adelantó que brindará mayor información en una conferencia de prensa a las 11:00 a. m., y señaló que la operación se realizó en coordinación con fuerzas del orden estadounidenses.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. (Foto: EFE/ Ronald Peña R.)

En los últimos meses, el Gobierno de Estados Unidos intensificó la presión sobre el régimen venezolano, imponiendo un embargo total a petroleros sancionados y penalizando a empresas vinculadas al sector energético. Trump ha acusado reiteradamente a Maduro de liderar una red de narcotráfico internacional, versión que el mandatario venezolano ha rechazado, asegurando que Washington busca derrocarlo para apoderarse de las reservas petroleras del país. Incluso, días atrás, Trump mencionó la destrucción de un muelle naval utilizado por embarcaciones sospechosas de narcotráfico, lo que habría significado el primer ataque terrestre estadounidense en territorio venezolano, elevando aún más la tensión regional.

En una entrevista del último 30 de diciembre, El Comercio le preguntó al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sobre un eventual ingreso de Estados Unidos a Caracas. El primer ministro dijo que el Gobierno no ha tomado una posición definida al respecto pero aseguró que no tienen intención de oponerse a las decisiones de Donald Trump para consolidar las relaciones bilaterales. Asimismo, calificó como una dictadura el régimen de Maduro. “Esa condición de dictadura es que la está validando la posibilidad de que países del hemisferio, países de la OEA, puedan intervenir”.

