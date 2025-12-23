El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, opinó que el sentenciado exmandatario Martín Vizcarra, condenado a 14 años de cárcel por el delito de cohecho cuando era gobernador de Moquegua, causó un “daño institucional atroz” en el sistema político peruano.

Durante su presentación en el programa Siempre a las ocho, emitido por el canal de YouTube de El Comercio, Rospigliosi calificó a Vizcarra como un “hombre perverso”.

“El daño institucional que causó (Martín) Vizcarra fue atroz, al sistema político gravísimo (…) Dio un golpe de estado, cerró ilegalmente el Congreso, puso todas estas barbaridades como la no reelección de congresistas que dio como resultado este Congreso y, además, la destrucción de la fiscalía”, declaró el titular del Legislativo.

“Todas estas cosas atroces que se hicieron, (como) la persecución política, todo es responsabilidad de este hombre perverso que es Vizcarra”, añadió.

Consultado por los niveles de desaprobación de su rol como titular del Parlamento, que se ubica en 61% (19% lo aprueba) según la última encuesta de Datum para El Comercio, Rospigliosi manifestó lo siguiente:

“Antes tenía 3% y ahora 19% (de aprobación), se ha elevado muchísimo (risas). El Congreso siempre ha tenido una altísima desaprobación y sobre todo en los últimos tiempos, tanto por problemas en el propio Congreso como por campañas en su contra de la gente que no está de acuerdo con las cosas que ahí se aprueban”, señaló.

