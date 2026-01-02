Un ciudadano interpuso una tacha contra la candidatura a la presidencia de la República de José Williams Zapata por el partido Avanza País.

El recurso ingresó al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 con fecha del 1 de enero de 2026 y señala infracciones a la normativa electoral y al estatuto de la organización política durante el proceso de democracia interna.

Carlos Alonso Javier Guevara presentó la impugnación en la que cuestiona la información sobre ingresos consignada por el postulante en su declaración jurada de hoja de vida. El petitorio requiere declarar la nulidad de la elección de Williams como candidato presidencial.

José Williams es cuestionado en una tacha contra su candidatura presidencial.

El cuestionamiento reside en el monto de ingresos anuales del sector público declarado para el ejercicio 2024. El candidato registró la cifra de S/ 187,200 por su labor en el Congreso de la República. El texto indica que este valor difiere de lo declarado por otros integrantes de su propia lista que también ejercen funciones parlamentarias.

En comparación, menciona que los candidatos Adriana Tudela, Alejandro Cavero, Diana Gonzales y Karol Paredes declararon montos entre S/ 423,249 y S/ 431,800 por conceptos remunerativos en el sector público.

Con esta información, el recurso sostiene que Williams Zapata incumplió el deber de declarar información con veracidad. Además, señala discordancias entre los datos enviados al sistema electoral y los presentados ante la Contraloría General de la República.

La tacha incluye la omisión de beneficios derivados de la condición de general de división en retiro del Ejército del Perú. El texto menciona asignaciones económicas de leyes referidas a excombatientes y participantes del operativo Chavín de Huántar. Según el denunciante, estos ingresos no figuran en la sección de bienes y rentas de la hoja de vida del postulante.

El Jurado Electoral Especial deberá calificar los medios probatorios y emitir un pronunciamiento sobre la tacha. El ciudadano solicitó que, de declararse fundada la impugnación, se impida también la inscripción de las candidaturas a las vicepresidencias.